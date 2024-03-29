Россияне установили более 2000 своих башен связи на оккупированных территориях — ГУР

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время дискуссии на Kyiv StratCom Forum 2024 рассказал об информационных кампаниях РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Информационное влияние РФ на оккупированных территориях

Скибицкий привел несколько фактов того, как активно россияне работают на временно оккупированных территориях.

Возьмем Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Первое — они полностью контролируют это информационное пространство, используя ретрансляторы и прочее. Это положено на “ростах”: там все программное обеспечение, полный контроль всех имеющихся там информационных потоков. Вадим Скибицкий

Второе, по словам представителя ГУР, — это расширение сетей для того, чтобы распространить свою пропаганду.

За этот период времени на оккупированных территориях было развернуто и установлено более 2000 вышек мобильных сетей РФ.

Третье — за этот период времени россияне усовершенствовали, модернизировали и восстановили 2300 культурных объектов: театры, кинотеатры, различные студии для навязывания нарративов РФ, лишение украинцев исторического прошлого.

Здесь включается работа особенно по отношению к молодежи — учебники, книги, российские программы образования и так далее. Поделиться

Информационные угрозы Украине

Скибицкий назвал три основных внешних угрозы для Украины:

Первое — это информационное влияние на население Украины и вообще на Украину, потому что субъектами этого информационного влияния есть также все государственные структуры и военные.

Если мы говорим о мобилизации, это соответствующее информационное влияние, искажение и вообще подача ложной информации всего того, что происходит с рекрутингом, что происходит в воинских частях и как вообще развивается процесс мобилизации. Поделиться

Второе — мощные компании по дезинформации и фейки.

Третья угроза касается полного информационного господства на временно оккупированных территориях Украины. Начиная с 2014 года, там простой военный подход, который применила и продолжает активно применять РФ:

— изоляция информационного места;

— контроль информационного места;

— информационно-психологическая обработка населения.