Россияне тотально прослушивают смартфоны жителей оккупированных территорий Украины

Российские оккупанты усилили репрессии на ВОТ

Посредством специальной аппаратуры российские военные прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Речь идет как об оборудовании для прослушивания разговоров на улице (путем записи в заведениях, остановках), так и прослушивании телефонных звонков.

Как отмечают в сообщении, последние прослушиваются либо в автоматическом режиме по ключевым словам, так и в ручном режиме в случае "нелояльных жителей".

Также враг провел ряд рейдов по жилым домам Херсонской области, во время которых проводил допросы местных и проверял документы и мобильные телефоны. Поделиться

Оккупанты охотятся на "нелояльных жителей"

В декабре сообщалось, что российские военные создали базу жителей временно оккупированных территорий, подозреваемых в нелояльности.

Также оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, которые ведут торговые операции в гривнах. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.

Кроме того, украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.