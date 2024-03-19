Россияне тотально прослушивают смартфоны жителей оккупированных территорий Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне тотально прослушивают смартфоны жителей оккупированных территорий Украины

Слежка
Читати українською
Источник:  ЦНС

Захватчики во временно оккупированных регионах Украины ввели новые методы выявления "нелояльных жителей".

Российские оккупанты усилили репрессии на ВОТ

Посредством специальной аппаратуры российские военные прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Речь идет как об оборудовании для прослушивания разговоров на улице (путем записи в заведениях, остановках), так и прослушивании телефонных звонков.

Как отмечают в сообщении, последние прослушиваются либо в автоматическом режиме по ключевым словам, так и в ручном режиме в случае "нелояльных жителей".

Также враг провел ряд рейдов по жилым домам Херсонской области, во время которых проводил допросы местных и проверял документы и мобильные телефоны.

Оккупанты охотятся на "нелояльных жителей"

В декабре сообщалось, что российские военные создали базу жителей временно оккупированных территорий, подозреваемых в нелояльности.

Также оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, которые ведут торговые операции в гривнах. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.

Кроме того, украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне заставляют украинских детей слушать лекции "вагнеровцев" - ЦНС
Вагнер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне усиливают мобилизацию на оккупированных территориях Украины – ЦНС
РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На оккупированную Запорожскую область россияне свозят медиков из Карелии – ЦНС
Врач

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?