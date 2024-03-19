Россияне тотально прослушивают смартфоны жителей оккупированных территорий Украины

Захватчики во временно оккупированных регионах Украины ввели новые методы выявления "нелояльных жителей".
Российские оккупанты усилили репрессии на ВОТ
Посредством специальной аппаратуры российские военные прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Речь идет как об оборудовании для прослушивания разговоров на улице (путем записи в заведениях, остановках), так и прослушивании телефонных звонков.
Как отмечают в сообщении, последние прослушиваются либо в автоматическом режиме по ключевым словам, так и в ручном режиме в случае "нелояльных жителей".
Оккупанты охотятся на "нелояльных жителей"
В декабре сообщалось, что российские военные создали базу жителей временно оккупированных территорий, подозреваемых в нелояльности.
Также оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, которые ведут торговые операции в гривнах. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.
Кроме того, украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.
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