Росіяни тотально прослуховують смартфони жителів окупованих територій України

Загарбники на ТОТ України запровадили нові методи виявлення "нелояльних мешканців".
Російські окупанти посилили репресії на ТОТ
За допомогою спеціальної апаратури російські військові прослуховують мобільні телефони та перехожих у публічних місцях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків.
Як зауважують у повідомленні, останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців".
Окупанти полюють на "нелояльних мешканців"
У грудні повідомлялось, що російські військові створили базу мешканців тимчасово окупованих територій, яких підозрюють в нелояльності.
Також окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які ведуть торговельні операції у гривнях. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою.
Крім того, українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти, в місті Старобільськ Луганської області, примусово виселяють із власних осель.
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