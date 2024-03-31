У ГУР оцінили загрозу від будівництва Росією залізниці на окупованій території
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР оцінили загрозу від будівництва Росією залізниці на окупованій території

Кирило Буданов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські окупанти будують на тимчасово окупованих територія України залізницю. Вона може бути проблемою для України.

Російська залізниця на ТОТ може бути проблемою

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону

Росія насправді вже більше року будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

Водночас Буданов натякнув, що українські війська зможуть впоратися з сухопутною частиною залізниці, яку будують окупанти.

В цьому досвід у нас є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту.

Окупанти будують залізницю з окупованих території до РФ

У листопаді 2023 року гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький заявив про будівництво залізниці з Ростова-на-Дону через Маріуполь і Бердянськ до Криму.

За даними британської розвідки, нова залізнична гілка довжиною маже 60 км на південь від Донецька будувалася вісім місяців.

Однак ця залізниця проходить через вразливу для українських ударів територію.

Російський диктатор Володимир Путін 18 березня заявив про будівництво залізничної гілки з Ростова до Криму.

Він заявив, що перша ділянка залізниці нібито відновить доступ до Бердянська.

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