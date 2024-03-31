В ГУР оценили угрозу строительства Россией железной дороги на оккупированной территории

Российские оккупанты строят на временно оккупированных территориях Украины железную дорогу. Она может быть проблемой для Украины.

Российская железная дорога на ВОТ может быть проблемой

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Россия уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять нам серьезную проблему. Кирилл Буданов Начальник ГУР

В то же время Буданов намекнул, что украинские войска смогут справиться с сухопутной частью железной дороги, которую строят оккупанты.

В этом опыт у нас есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста. Поделиться

Оккупанты строят железную дорогу с оккупированной территории в РФ

В ноябре 2023 года гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий заявил о строительстве железной дороги из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым.

По данным британской разведки, новая железнодорожная ветка протяженностью около 60 км к югу от Донецка строилась восемь месяцев.

Однако эта железная дорога проходит через уязвимую для украинских ударов территорию.

Российский диктатор Владимир Путин 18 марта заявил о строительстве железнодорожной ветви из Ростова в Крым.

Он заявил, что первый участок железной дороги якобы возобновит доступ в Бердянск.