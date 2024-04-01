Кремль после "выборов Путина" активно готовится к противостоянию с Европой — ГУР

В ГУР отметили, что в РФ после "выборов Путина" не изменились намерения по Украине, а на уровне заявлений уже началась активная подготовка к возможному противостоянию с Европой.
Планы РФ на счет Украины и Европы
Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сказал, что планы и стратегия действий РФ в отношении Украины остались неизменными — речь идет, прежде всего, о полной оккупации Донецкой и Луганской областей.
По его словам, после мартовского фарса, который в Москве называют выборами, Путин сосредоточится на продолжении агрессивной политики.
Изменится ли что-нибудь для Украины, если Путин исчезнет
По мнению начальника ГУР Кирилла Буданова, скоро ничего не изменится.
Буданов отметил, что если даже Россия и принесет извинения, ей никто не поверит.
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