Кремль после "выборов Путина" активно готовится к противостоянию с Европой — ГУР

В ГУР отметили, что в РФ после "выборов Путина" не изменились намерения по Украине, а на уровне заявлений уже началась активная подготовка к возможному противостоянию с Европой.

Планы РФ на счет Украины и Европы

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сказал, что планы и стратегия действий РФ в отношении Украины остались неизменными — речь идет, прежде всего, о полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Мы это видим по тем активным штурмовым действиям, которые ведет РФ, — сказал Скибицкий. Поделиться

По его словам, после мартовского фарса, который в Москве называют выборами, Путин сосредоточится на продолжении агрессивной политики.

Он прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти, и сейчас будет решать те задачи, которые стоят перед ним по отношению к Украине и не только. Такая активная подготовка к возможному противостоянию вообще с Европой, НАТО, США — это уже началось на уровне заявлений. Именно на это сейчас будут сосредоточены все усилия. Вадим Скибицкий Представитель ГУР МО Украины

Изменится ли что-нибудь для Украины, если Путин исчезнет

По мнению начальника ГУР Кирилла Буданова, скоро ничего не изменится.

Общество прокачено на ненависть к коллективному Западу и Украине. Даже если сейчас появится человек и скажет: "Знаете, останавливаемся!", даже если все остановилось — эта ненависть еще много лет будет влиять достаточно серьезно на все принятия решений, потому что все они будут исходить из позиций, что они — враги. Поделиться

Буданов отметил, что если даже Россия и принесет извинения, ей никто не поверит.