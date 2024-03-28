В ГУР оценили попытки Путина использовать теракт в "Крокусе" для эскалации войны против Украины

ГУР отмечает, что путинский режим вряд ли использует пропаганду о причастности Украины к теракту в Подмосковье для усиления войны.
Как в дальнейшем Путин может использовать теракт в Крокусе против Украины
Как считает разведка, теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой кремлевский режим будет использовать для усиления мобилизации, а также попытается превратить образ России из агрессора и жертву.
Представитель ГУР также отметил, что неспособность Москва предотвратить теракт является полным крахом путинской силовой модели в глазах избирателей. По мнению Юсова, диктатор Владимир Путин продемонстрировал всем даже своему окружению, что он не способен контролировать ситуацию в стране.
Кремль хочет изобразить Украину и Запад террористами в глазах россиян
По словам американских аналитиков, диктатор Путин, вполне возможно, намерен воспользоваться более широкими социальными страхами и гневом россиян после нападения на "Крокус Сити Холл", изображая Украину, США и Запад как непосредственные террористические угрозы.
Кроме того, в США предупреждают, что РФ все еще может официально обвинить Украину в организации нападения на "Крокус Сити Холли".
Такой сценарий развития событий возможен, если другие информационные операции Кремля не будут иметь желаемого эффекта.
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