В ГУР оценили попытки Путина использовать теракт в "Крокусе" для эскалации войны против Украины

ГУР отмечает, что путинский режим вряд ли использует пропаганду о причастности Украины к теракту в Подмосковье для усиления войны.

Как в дальнейшем Путин может использовать теракт в Крокусе против Украины

Путин и путинская Россия ведут против Украины геноцидную войну, используя весь арсенал, кроме оружия массового поражения. Уничтожаются наши критические объекты гражданской инфраструктуры, энергетика, объекты культуры, социальная сфера, медицина. Сотни тысячи таких объектов уничтожены путинскими ракетами и беспилотниками. Путинские танки убивают наших мирных жителей и защитников. О какой эскалации мы сейчас можем говорить? Андрей Юсов Представитель ГУР

Как считает разведка, теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой кремлевский режим будет использовать для усиления мобилизации, а также попытается превратить образ России из агрессора и жертву.

Но ни Путин, ни Лавров, ни Шойгу, ни другие убийцы на жертвы точно не похожи. Путин остается самым большим и главным террористом в мире вместе с его режимом и руководителями этого режима, — добавил Юсов. Поделиться

Представитель ГУР также отметил, что неспособность Москва предотвратить теракт является полным крахом путинской силовой модели в глазах избирателей. По мнению Юсова, диктатор Владимир Путин продемонстрировал всем даже своему окружению, что он не способен контролировать ситуацию в стране.

Кремль хочет изобразить Украину и Запад террористами в глазах россиян

По словам американских аналитиков, диктатор Путин, вполне возможно, намерен воспользоваться более широкими социальными страхами и гневом россиян после нападения на "Крокус Сити Холл", изображая Украину, США и Запад как непосредственные террористические угрозы.

Кремль, вероятно, надеется, что восприятие причастности Украины и Запада к нападению в "Крокус Сити Холли" увеличит внутреннюю поддержку войны в Украине, и российские чиновники, возможно, будут ссылаться на более широкое понимание того, что они считают терроризмом, чтобы и дальше изображать украинцев террористами, а Запад спонсором терроризма. Поделиться

Кроме того, в США предупреждают, что РФ все еще может официально обвинить Украину в организации нападения на "Крокус Сити Холли".