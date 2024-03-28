Теракт в "Крокус сити холле". В США предупреждают о новом плане Путина

Как считают американские аналитики, после стрельбы в "Крокус Сити Холле" команда нелегитимного президента РФ Владимира Путина усилит риторику о западных и украинских "угрозах", чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны против Украины.

Путин воспользуется терактом в России для своей выгоды

Что важно понимать, в Кремле все чаще начали связывать США и Запад с более широким набором "террористических" атак против России после нападения на "Крокус Сити Холл".

Однако в центре внимания Путина и его окружения остается Украина, которая никак не причастна к нападению.

Но это не мешает властям РФ постоянно вспоминать про выдуманный ими "украинский след".

Американский институт изучения войны убежден, что таким образом Путин пытается усилить ненависть россиян к украинцам и получить еще больше внутренней поддержки войны.

Российские официальные лица регулярно называют украинские удары по законным военным целям в оккупированной Украине и России терроризмом и постоянно утверждают, что западные лица помогают организовывать эти удары. Поделиться

Кремль хочет изобразить Украину и Запад террористами в глазах россиян

По словам американских аналитиков, диктатор Путин, вполне возможно, намерен воспользоваться более широкими социальными страхами и гневом россиян после нападения на "Крокус Сити Холл", изображая Украину, США и Запад как непосредственные террористические угрозы.

Кремль, вероятно, надеется, что восприятие причастности Украины и Запада к нападению в "Крокус Сити Холл" увеличит внутреннюю поддержку войны в Украине, и российские чиновники, возможно, будут ссылаться на более широкое понимание того, что они считают терроризмом, чтобы и дальше изображать украинцев террористами, а Запад — спонсором терроризма. Поделиться

Кроме того, в США предупреждают, что РФ все еще может официально обвинить Украину в организации нападения на "Крокус Сити Холл".