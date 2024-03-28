Теракт в "Крокус сити холле". В США предупреждают о новом плане Путина

Как считают американские аналитики, после стрельбы в "Крокус Сити Холле" команда нелегитимного президента РФ Владимира Путина усилит риторику о западных и украинских "угрозах", чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны против Украины.
Путин воспользуется терактом в России для своей выгоды
Что важно понимать, в Кремле все чаще начали связывать США и Запад с более широким набором "террористических" атак против России после нападения на "Крокус Сити Холл".
Однако в центре внимания Путина и его окружения остается Украина, которая никак не причастна к нападению.
Но это не мешает властям РФ постоянно вспоминать про выдуманный ими "украинский след".
Американский институт изучения войны убежден, что таким образом Путин пытается усилить ненависть россиян к украинцам и получить еще больше внутренней поддержки войны.
Кремль хочет изобразить Украину и Запад террористами в глазах россиян
По словам американских аналитиков, диктатор Путин, вполне возможно, намерен воспользоваться более широкими социальными страхами и гневом россиян после нападения на "Крокус Сити Холл", изображая Украину, США и Запад как непосредственные террористические угрозы.
Кроме того, в США предупреждают, что РФ все еще может официально обвинить Украину в организации нападения на "Крокус Сити Холл".
Такой сценарий развития событий возможен, если другие информационные операции Кремля не будут иметь желаемый эффект.
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