Россия заранее знала о готовящемся теракте в Подмосковье ― Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

Россия заранее знала о готовящемся теракте в Подмосковье ― Буданов

ГУР
Кирилл Буданов
Читати українською

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия знала о подготовке теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл", по крайней мере, с 15 февраля.

Что говорит Буданов о теракте в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл"

Как минимум, 15 февраля 2024 года Россия знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она ушла на москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда, — подчеркнул глава ГУР, выступая на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

Зачем Кремль допустил теракт на собственной территории

Буданов подчеркнул, что российская разведка и спецслужбы заранее располагали информацией о том, откуда будут идти группы исполнителей и через какие две страны они попадут на территорию РФ.

Для чего они допустили, чтобы это произошло — есть несколько вариантов. Первое ― это, как у них принято, борьба «башен», чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант — они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет локальнее, и хотели обвинить во всем Украине

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР

Глава ГУР также отметил, что Кремль уже трижды менял версии обстоятельств теракта в "Крокус Сити Холли", пытаясь найти так называемый "украинский след".

Появились объяснения патрушева и бортникова, который обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей, — подчеркнул Буданов.

По его словам, Кремль сам посеял хаос, самоуверенно полагая, что сможет его контролировать.

Есть такое устойчивое выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда работает: все пытаются создать контролируемый хаос. Совершенно все более или менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла сделать его контролируемым. То же произошло и здесь, — объясняет глава ГУР.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Путину теракт в «Крокус Сити Холл» — объяснение ЦПД
ЦПД
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Кадыров устроил публичную истерику после теракта в "Крокус Сити Холл"
Рамзан Кадыров
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Какие последствия для Путина будет иметь теракт в "Крокусе". The Times назвало возможные сценарии
путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?