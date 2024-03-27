По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия знала о подготовке теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл", по крайней мере, с 15 февраля.
Что говорит Буданов о теракте в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл"
Зачем Кремль допустил теракт на собственной территории
Буданов подчеркнул, что российская разведка и спецслужбы заранее располагали информацией о том, откуда будут идти группы исполнителей и через какие две страны они попадут на территорию РФ.
Глава ГУР также отметил, что Кремль уже трижды менял версии обстоятельств теракта в "Крокус Сити Холли", пытаясь найти так называемый "украинский след".
По его словам, Кремль сам посеял хаос, самоуверенно полагая, что сможет его контролировать.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-