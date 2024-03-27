Есть такое устойчивое выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда работает: все пытаются создать контролируемый хаос. Совершенно все более или менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла сделать его контролируемым. То же произошло и здесь, — объясняет глава ГУР.