За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Росія знала про підготовку теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” принаймні з 15 лютого.
Що каже Буданов про теракт у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол”
Для чого Кремль допустив теракт на власній території
Буданов наголосив, що російська розвідка і спецслужби заздалегідь мали інформацію про те, звідки йтимуть групи виконавців та через які дві країни вони потраплять на територію РФ.
Очільник ГУР також зазначив, що Кремль вже тричі змінював версії обставин теракту у “Крокус Сіті Холі”, намагаючись знайти так званий “український слід”.
За його словами, Кремль сам посіяв хаос, самовпевнено вважаючи, що зможе його контролювати.
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