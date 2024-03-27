Росія заздалегідь знала про підготовку теракту у Підмосков'ї ― Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія заздалегідь знала про підготовку теракту у Підмосков'ї ― Буданов

ГУР
Кирило Буданов

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Росія знала про підготовку теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” принаймні з 15 лютого. 

Що каже Буданов про теракт у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол”

Як мінімум, 15 лютого 2024 року рф знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось  нізвідки, — підкреслив очільник ГУР під час виступу на  Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

Для чого Кремль допустив теракт на власній території

Буданов наголосив, що російська розвідка і спецслужби заздалегідь мали інформацію про те, звідки йтимуть групи виконавців та через які дві країни вони потраплять на територію РФ.

Для чого вони допустили, щоб це сталося ― є кілька варіантів. Перше ― це, як у них прийнято, боротьба «веж», аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ГУР

Очільник ГУР також зазначив, що Кремль вже тричі змінював версії обставин теракту у “Крокус Сіті Холі”, намагаючись знайти так званий “український слід”.

З’явились пояснення патрушева і бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей, — підкреслив Буданов.

За його словами, Кремль сам посіяв хаос, самовпевнено вважаючи, що зможе його контролювати.

Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут, — пояснює очільник ГУР.

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