Теракт у "Крокус сіті холі". У США попереджають про новий план Путіна

Як вважають американські аналітики, після стрілянини у "Крокус Сіті Холі" команда нелегітимного президента РФ Володимира Путіна посилить риторику про західні та українські “загрози”, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни проти України.

Путін скористається терактом у Росії для своєї вигоди

Що важливо розуміти, у Кремлі дедалі частіше почали пов'язувати США і Захід з ширшим набором "терористичних" атак проти Росії після нападу на "Крокус Сіті Хол".

Однак у центрі уваги Путіна та його оточення залишається Україна, яка жодним чином не причетна до нападу.

Та це не заважає владі РФ постійно згадувати про вигаданий нею “український слід”.

Американський Інститут вивчення війни переконаний, що таким чином Путін намагається посилити ненависть росіян до українців та отримати ще більше внутрішньої підтримки війни.

Російські офіційні особи регулярно називають українські удари по законних військових цілях в окупованій Україні та Росії тероризмом і постійно стверджують, що західні особи допомагають організовувати ці удари. Поширити

Кремль хоче зобразити Україну та Захід терористами в очах росіян

За словами американських аналітиків, диктатор Путін, цілком можливо, має намір скористатися ширшими соціальними страхами і гнівом росіян після нападу на "Крокус Сіті Холл", зображуючи Україну, США і Захід як безпосередні терористичні загрози.

Кремль, ймовірно, сподівається, що сприйняття причетності України і Заходу до нападу в "Крокус Сіті Холі" збільшить внутрішню підтримку війни в Україні, і російські чиновники, можливо, будуть посилатися на більш широке розуміння того, що вони вважають тероризмом, щоб і надалі зображати українців терористами, а Захід — спонсором тероризму. Поширити

Окрім того, у США попереджають, що РФ все ще може офіційно звинуватити Україну в організації нападу в "Крокус Сіті Холі".