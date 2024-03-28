Теракт у "Крокус сіті холі". У США попереджають про новий план Путіна

Як вважають американські аналітики, після стрілянини у "Крокус Сіті Холі" команда нелегітимного президента РФ Володимира Путіна посилить риторику про західні та українські “загрози”, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни проти України.
Путін скористається терактом у Росії для своєї вигоди
Що важливо розуміти, у Кремлі дедалі частіше почали пов'язувати США і Захід з ширшим набором "терористичних" атак проти Росії після нападу на "Крокус Сіті Хол".
Однак у центрі уваги Путіна та його оточення залишається Україна, яка жодним чином не причетна до нападу.
Та це не заважає владі РФ постійно згадувати про вигаданий нею “український слід”.
Американський Інститут вивчення війни переконаний, що таким чином Путін намагається посилити ненависть росіян до українців та отримати ще більше внутрішньої підтримки війни.
Кремль хоче зобразити Україну та Захід терористами в очах росіян
За словами американських аналітиків, диктатор Путін, цілком можливо, має намір скористатися ширшими соціальними страхами і гнівом росіян після нападу на "Крокус Сіті Холл", зображуючи Україну, США і Захід як безпосередні терористичні загрози.
Окрім того, у США попереджають, що РФ все ще може офіційно звинуватити Україну в організації нападу в "Крокус Сіті Холі".
Такий сценарій розвитку подій можливий, якщо інші інформаційні операції Кремля не матимуть бажаного ефекту.
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