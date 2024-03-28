У ГУР оцінили спроби Путіна використати теракт в "Крокусі" для ескалації війни проти України

ГУР зазначає, що путінський режим навряд чи використає пропаганду про причетність України до теракту у Підмосков'ї для посилення війни.
Як надалі Путін може використати теракт в “Крокусі” проти України
Як вважає розвідка, теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою кремлівський режим буде використовувати для посилення мобілізації, а також спробує перетворити образ Росії з агресора та жертву.
Представник ГУР також зазначив, що нездатність Москва запобігти теракту є повним крахом путінської силової моделі в очах виборців. На думку Юсова, диктатор Володимир Путін продемонстрував усім, навіть своєму оточенню, що він не здатний контролювати ситуацію в країні
Кремль хоче зобразити Україну та Захід терористами в очах росіян
За словами американських аналітиків, диктатор Путін, цілком можливо, має намір скористатися ширшими соціальними страхами і гнівом росіян після нападу на "Крокус Сіті Холл", зображуючи Україну, США і Захід як безпосередні терористичні загрози.
Окрім того, у США попереджають, що РФ все ще може офіційно звинуватити Україну в організації нападу в "Крокус Сіті Холі".
Такий сценарій розвитку подій можливий, якщо інші інформаційні операції Кремля не матимуть бажаного ефект
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