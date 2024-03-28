У ГУР оцінили спроби Путіна використати теракт в "Крокусі" для ескалації війни проти України

ГУР зазначає, що путінський режим навряд чи використає пропаганду про причетність України до теракту у Підмосков'ї для посилення війни.

Як надалі Путін може використати теракт в “Крокусі” проти України

Путін і путінська Росія ведуть проти України геноцидну війну, використовуючи весь арсенал, крім зброї масового ураження. Нищаться наші критичні об'єкти цивільної інфраструктури, енергетика, об'єкти культури, соціальна сфера, медицина. Сотні, тисячі таких об'єктів знищені путінськими ракетами і безпілотниками. Путінські танки вбивають наших мирних мешканців і наших захисників. Про яку ескалацію ми зараз можемо говорити? Андрій Юсов Представник ГУР

Як вважає розвідка, теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою кремлівський режим буде використовувати для посилення мобілізації, а також спробує перетворити образ Росії з агресора та жертву.

Але ані Путін, ані Лавров, ані Шойгу, ані інші вбивці на жертв точно не схожі. Путін залишається найбільшим і головним терористом у світі разом з його режимом і очільниками цього режиму, — додав Юсов. Поширити

Представник ГУР також зазначив, що нездатність Москва запобігти теракту є повним крахом путінської силової моделі в очах виборців. На думку Юсова, диктатор Володимир Путін продемонстрував усім, навіть своєму оточенню, що він не здатний контролювати ситуацію в країні

Кремль хоче зобразити Україну та Захід терористами в очах росіян

За словами американських аналітиків, диктатор Путін, цілком можливо, має намір скористатися ширшими соціальними страхами і гнівом росіян після нападу на "Крокус Сіті Холл", зображуючи Україну, США і Захід як безпосередні терористичні загрози.

Кремль, ймовірно, сподівається, що сприйняття причетності України і Заходу до нападу в "Крокус Сіті Холі" збільшить внутрішню підтримку війни в Україні, і російські чиновники, можливо, будуть посилатися на більш широке розуміння того, що вони вважають тероризмом, щоб і надалі зображати українців терористами, а Захід — спонсором тероризму. Поширити

Окрім того, у США попереджають, що РФ все ще може офіційно звинуватити Україну в організації нападу в "Крокус Сіті Холі".