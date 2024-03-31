Росіяни можуть повстати проти Путіна — Business Insider
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Росіяни можуть повстати проти Путіна — Business Insider

Володимир Путін
Джерело:  Business Insider

Західні аналітики та економісти наводять умови, за яких громадяни Росії можуть повстати проти кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

За яких умов росіяни повстануть проти Путіна

Західні економісти зазначають, що росіяни можуть виступити проти злочинного путінського режиму в умовах економічної кризи та посилення західних санкцій.

Аналітики та економісти прогнозують, що економічні показники Росії цьогоріч, ймовірно знизяться.

При цьому у матеріалі зазначається, що у разі перемоги чинного президента США Джо Байдена на виборах восени санкції проти Росії, скоріш за все, буде посилено.

Наразі Росія пережила вплив санкцій Заходу, але нація може побачити переломний момент на листопадових президентських виборах у США. ... Захід, скоріше за все, продовжуватиме надавати підтримку Україні, потім у разі переобрання президента Джо Байдена санкцій проти Росії посиляться, — підкреслюють автори матеріалу.

Як можна змусити росіян повстати проти Путіна

Співрозмовники журналістів підкреслюють, що наразі більшість росіян продовжує жити звичайним життям.

Але це абсолютно нежиттєздатна стратегія, і фундаментальні рушійні сили зростання, що лежать в основі цієї економіки, погіршуються на наших очах, і якщо Трампа не оберуть, то все це випливе на поверхню — картковий будиночок розвалиться. Захід міг би завдати потенційно руйнівного удару по російській економіці, якби він вийшов за межі торгівлі нафтою та ввів санкції на російську сталь, мідь та інші металеві товари, на які припадає близько 20% загального доходу країни. Рівень життя в Росії тим часом і так падає. Цивільна інфраструктура руйнується, частково через те, що Росія надто багато витрачає на свою війну. Інфляція в Росії також висока. Будуть масові заворушення, коли люди в Росії зрозуміють, що обіцяний Путіним шлях до перемоги не здійсниться так, як він обіцяє, — підкреслюється у публікації.

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