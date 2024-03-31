Але це абсолютно нежиттєздатна стратегія, і фундаментальні рушійні сили зростання, що лежать в основі цієї економіки, погіршуються на наших очах, і якщо Трампа не оберуть, то все це випливе на поверхню — картковий будиночок розвалиться. Захід міг би завдати потенційно руйнівного удару по російській економіці, якби він вийшов за межі торгівлі нафтою та ввів санкції на російську сталь, мідь та інші металеві товари, на які припадає близько 20% загального доходу країни. Рівень життя в Росії тим часом і так падає. Цивільна інфраструктура руйнується, частково через те, що Росія надто багато витрачає на свою війну. Інфляція в Росії також висока. Будуть масові заворушення, коли люди в Росії зрозуміють, що обіцяний Путіним шлях до перемоги не здійсниться так, як він обіцяє, — підкреслюється у публікації.