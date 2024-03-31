Західні аналітики та економісти наводять умови, за яких громадяни Росії можуть повстати проти кремлівського диктатора Володимира Путіна.
За яких умов росіяни повстануть проти Путіна
Західні економісти зазначають, що росіяни можуть виступити проти злочинного путінського режиму в умовах економічної кризи та посилення західних санкцій.
Аналітики та економісти прогнозують, що економічні показники Росії цьогоріч, ймовірно знизяться.
При цьому у матеріалі зазначається, що у разі перемоги чинного президента США Джо Байдена на виборах восени санкції проти Росії, скоріш за все, буде посилено.
Як можна змусити росіян повстати проти Путіна
Співрозмовники журналістів підкреслюють, що наразі більшість росіян продовжує жити звичайним життям.
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