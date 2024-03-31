Путін розпочав весняний призов в РФ. До армії наберуть 150 тис росіян

У Росії з 1 квітня до 15 липня триватиме регулярний військовий призов на строкову службу. Планують призвати 150 тисяч росіян.

Що відомо про весняний призов в Росії

Наразі в Росії вже діють нові правила призову на строкову службу — призову тепер підлягатимуть громадяни віком від 18 до 30 років (раніше було до 27 років).

Однак тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому вже 28 або 29 років, не призиватимуть.

Минулого року під час весняної кампанії призову росії вдалося призвати близько 147 тисяч людей. Строкова військова служба в Росії триває 12 місяців.

Російські медіа писали, що солдатів під час строкової служби активно намагаються переконати укладати контракти зі Збройними силами РФ, щоб вони приєдналися до бойових дій проти України.

Закон про зміну призовного віку в Росії набув чинності з 1 січня.

Путін планує мобілізувати до 300 тис українців на окупованих територіях

Як повідомляє Телеграм-канал “ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS”, у його розпорядженні опинився документ, який розкриває нові плани очільника Кремля. Ним поділилася одна з українських спецслужб.

Зазначається, що цей наказ протягом останніх декількох днів поширюється у середовищі співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій території Херсонської області.

Наказ Міноборони РФ №124 від 06.03.2023 «Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації» вказаний як документ «Для службового користування».