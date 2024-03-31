Путин приступил к весеннему призыву в РФ. В армию наберут 150 тыс россиян
Категория
Мир
Дата публикации

Путин приступил к весеннему призыву в РФ. В армию наберут 150 тыс россиян

армия
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Источник:  online.ua

В России с 1 апреля по 15 июля продлится регулярный военный призыв на срочную службу. Планируется призвать 150 тысяч россиян.

Что известно о весеннем призыве в России

Сейчас в России уже действуют новые правила призыва на срочную службу — призыву теперь будут подлежать граждане от 18 до 30 лет (ранее было до 27 лет).

Однако тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому уже 28 или 29 лет, не будут призывать.

В прошлом году во время весенней кампании призыва России удалось призвать около 147 тысяч человек. Срочная военная служба в России длится 12 месяцев.

Российские медиа писали, что солдаты во время срочной службы активно пытаются убедить заключать контракты с Вооруженными силами РФ, чтобы они присоединились к боевым действиям против Украины.

Закон об изменении призывного возраста в России вступил в силу с 1 января.

Путин планирует мобилизовать до 300 тыс украинцев на оккупированных территориях

Как сообщает Телеграмм-канал "ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS", в его распоряжении оказался документ, раскрывающий новые планы главы Кремля. Им поделилась одна из украинских спецслужб.

Отмечается, что этот приказ в последние несколько дней распространяется в среде сотрудников военно-следственного комитета РФ, действующих на оккупированной территории Херсонской области.

Приказ Минобороны РФ №124 от 06.03.2023 «О дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации» указан как документ «Для служебного пользования».

Он определяет военным комиссарам РФ проведение призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации до 300 тыс. новых российских граждан до 01.06.2024. Вероятно, летом они готовятся наступать, говорится в сообщении.

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