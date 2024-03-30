РФ начала новую волну принудительной "мобилизации" на оккупированной Луганской области
Категория
Украина
Дата публикации

РФ начала новую волну принудительной "мобилизации" на оккупированной Луганской области

Артем Лисогор / Луганская ОВА
мобилизация
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Российские оккупанты начали так называемую весеннюю волну "мобилизации" на территории Луганской области.

Оккупанты РФ в Луганской области проводят весенний "призыв"

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор, принудительному "призову" подлежат мужчины 1994-2006 годов рождения.

Тех, кому в прошлом или текущем году исполнилось 18 лет, найдут быстро, потому что личные данные молодые оккупанты собирали в течение двух лет, в частности, через учебные заведения. Их местонахождение известно, — рассказал Лысогор.

Глава ОВА добавил, что оккупационное Министерство внутренних дел "ЛНР" получило приказ принимать все необходимые меры для установления местопребывания граждан, игнорирующих военкоматы.

Путин планирует мобилизовать до 300 тыс. украинцев на оккупированных территориях

Как сообщает Телеграмм-канал "ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS", в его распоряжении оказался документ, раскрывающий новые планы главы Кремля. Им поделилась одна из украинских спецслужб.

Отмечается, что этот приказ в последние несколько дней распространяется в среде сотрудников военно-следственного комитета РФ, действующих на оккупированной территории Херсонской области.

Приказ Минобороны РФ №124 от 06.03.2023 «О дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации» указан как документ «Для служебного пользования».

Он определяет военным комиссарам России проведение призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации до 300 тыс. «новых российских» граждан до 01.06.2024. Вероятно, летом они готовятся наступать, говорится в сообщении.

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