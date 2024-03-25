Роспропагандисты распространяют фейк о мобилизации тысячи студентов КНУ

Вражеские TG-каналы распространяют фото документа от Киевского Национального Университета им. Т. Шевченко по «освобождению от обучения 1000 студентов из-за их подготовки к военной службе по мобилизации».

Роспропаганда запустила фейк о мобилизации студентов КНУ

Также в сообщении и приказе отмечается, что поводом для такого приказа стало обращение представителей СБУ и ТЦК и СП.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Проанализировав так называемый приказ, Центр сообщает, что это очередной фотошоп российских пропагандистов. Во-первых, оформление документа не отвечает требованиям законодательства для оформления организационно-распорядительных документов.

Во-вторых, нумерация приказа не соответствует нумерации, используемой для регистрации приказов КНУ, размещенных в публичном доступе.

Кроме этого, вымышленный документ содержит кучу орфографических ошибок, что также указывает на его фейковость.

Распространяя такие фейки, российские пропагандисты пытаются сорвать мобилизационный процесс в Украине и посеять панику и хаос среди населения.

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Как поясняет ЦПИ, для этого РФ активно распространяет сообщения европейских и американских журналистов и блоггеров, последовательно продвигающих российские нарративы, о которых неоднократно писал Центр.

Это, в частности: