Роспропагандисты распространяют фейк о мобилизации тысячи студентов КНУ

Вражеские TG-каналы распространяют фото документа от Киевского Национального Университета им. Т. Шевченко по «освобождению от обучения 1000 студентов из-за их подготовки к военной службе по мобилизации».
Роспропаганда запустила фейк о мобилизации студентов КНУ
Также в сообщении и приказе отмечается, что поводом для такого приказа стало обращение представителей СБУ и ТЦК и СП.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Проанализировав так называемый приказ, Центр сообщает, что это очередной фотошоп российских пропагандистов. Во-первых, оформление документа не отвечает требованиям законодательства для оформления организационно-распорядительных документов.
Во-вторых, нумерация приказа не соответствует нумерации, используемой для регистрации приказов КНУ, размещенных в публичном доступе.
Кроме этого, вымышленный документ содержит кучу орфографических ошибок, что также указывает на его фейковость.
Распространяя такие фейки, российские пропагандисты пытаются сорвать мобилизационный процесс в Украине и посеять панику и хаос среди населения.
Кого РФ использует для ИПСО против Украины в отношении теракта в "Крокусе"
Как поясняет ЦПИ, для этого РФ активно распространяет сообщения европейских и американских журналистов и блоггеров, последовательно продвигающих российские нарративы, о которых неоднократно писал Центр.
Это, в частности:
итальянско-швейцарский журналист Анджело Джулиано, утверждающий, что теракт совершил «укронацистский режим при поддержке США». Сам Джулиано живет в Гонконге и регулярно продвигает четкие пророссийские месседжи;
американский блоггер Джек Пособик, являющийся сторонником конспирологических теорий и последовательно продвигающий в США тезисы, созвучные с российскими.
немецкий предприниматель Ким Дотком, пытающийся довести причастность Украины к теракту из-за «языка тела Зеленского». Дотком обвинялся правоохранителями США в отмывании денег и мошенничестве, он регулярно распространяет пророссийские нарративы.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-