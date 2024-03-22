Почему Кремль стал называть войну "войной" — объяснение ЦПД

Кремль готовит россиян к новой волне эскалации войны против Украины и пытается найти оправдание террористической атаке по украинской энергетике.

В России "забыли" про "СВО"

Все чаще в риторике российских властей война в Украине называется "войной", а не "специальной военной операцией" как раньше.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Спикер так называемого президента России Путина Дмитрий Песков через два года после начала полномасштабного вторжения в Украину «неожиданно» заявил, что Россия находится в состоянии войны. То есть употребил то самое «запретное» слово, за которое простой россиянин рискует попасть за решетку.

В ЦПИ объяснили, что беспрецедентную атаку РФ по объектам энергетики, приведшую к жертвам среди мирных украинцев, враг оправдывает тем, что якобы «наказывает» Украину за удары по нефтеперерабатывающим заводам, беспорядки в приграничных РФ или за «чрезмерное» доверие к Западу .

В этом контексте ru-пропаганда постоянно подчеркивает, что «путь к переговорам закрыта» якобы из-за позиции Украины. Но на самом деле Россия к переговорам не готова и только наращивает свою военную мощь.

Отказываясь от понятия «сво», враг действительно пытается «кормить» своему населению нарратив о «священной войне» и ведет информационную подготовку к усилению мобилизации. А также начинает готовить россиян к «неизбежному столкновению с НАТО». Поделиться

Перед ударом по ДнепроГЭС РФ распространяла фейк о подготовке к подрыву дамбы

Как сообщает ЦПД, еще до удара по ДнепроГЭС российские пропагандистские паблики начали распространять информацию о подготовке к подрыву дамбы украинскими спецслужбами.

Мол, украинцы сами собираются взорвать дамбу во время весеннего половодья, чтобы количество жертв среди гражданского населения было как можно больше, — отмечают в ЦПД.

В Центре подчеркивают, что враг продолжает попытки посеять панику фейками о прорыве дамбы. Этот эффект пытаются усилить публикацией материалов о подрыве дамбы ДнепроГЭС красной армией и армией Третьего Рейха во время отступления из Запорожья в годы Второй мировой, что привело к очень большим жертвам среди мирного населения.