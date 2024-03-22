Чому Кремль почав називати війну "війною" — пояснення ЦПД

Кремль готує росіян до нової хвилі ескалації війни проти України та намагається знайти виправдання терористичній атаці по українській енергетиці.

У Росії “підзабули” про “СВО”

Все частіше у риториці російської влади війна в Україні називається “війною”, а не “спеціальною військовою операцією” як раніше.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Речник так званого президента рф путіна дмитро пєсков через два роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну «несподівано» заявив, що росія перебуває у стані війни. Тобто вжив те саме «заборонене» слово, за яке простий росіянин ризикує потрапити за ґрати.

У ЦПД пояснили, що безпрецедентну атаку РФ по об’єктах енергетики, яка призвела до жертв серед мирних українців, ворог виправдовує тим, що нібито «карає» Україну за удари по нафтопереробних заводах, безлад у прикордонні рф чи за «надмірну» довіру до Заходу.

У цьому контексті ru-пропаганда постійно наголошує на тому, що «шлях до переговорів закритий» буцімто через позицію України. Але насправді рф до переговорів не готова і лише нарощує свою військову міць.

Відмовляючись від поняття «сво», ворог насправді намагається «згодувати» своєму населенню наратив про «священну війну» та веде інформаційну підготовку до посилення мобілізації. А також починає готувати росіян до «неминучого зіткнення з НАТО». Поширити

Перед ударом по ДніпроГЕС РФ поширювала фейк про підготовку до підриву дамби

Як повідомляє ЦПД, ще до удару по ДніпроГЕС російські пропагандистські пабліки розпочали поширювати інформацію щодо буцімто підготовки до підриву дамби українськими спецслужбами.

Мовляв, українці самі збираються підірвати дамбу під час весняної повені, щоб кількість жертв з-поміж цивільного населення була якомога більшою, — зазначають в ЦПД.

В Центрі наголошують, що ворог продовжує спроби посіяти паніку фейками про прорив дамби. Цей ефект намагаються підсилити публікацією матеріалів щодо підриву дамби ДніпроГЕС червоною армією та армією Третього Рейху під час відступу із Запоріжжя в роки Другої світової, що призвело до дуже великих жертв з-поміж мирного населення.