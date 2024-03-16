Коли може початися Третя світова війна. В Італії озвучили прогноз
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Політика
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Коли може початися Третя світова війна. В Італії озвучили прогноз

Антоніо Таяні
Джерело:  Agi

На переконання шефа італійської дипломатії і віцепрем’єра Антоніо Таяні, якщо Захід почне вводити свої війська в Україну, то почнеться Третя світова війна.

В Італії лякають світ початком Третьої світової

Глава МЗС Італії заявив, що він не підтримує пропозицію французького лідера Еммануеля Макрона щодо можливого введення західних військ в Україну.

Антоніо Таяні вважає, що це було б помилкове рішення, яке б лише погіршило ситуацію на міжнародній арені.

Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни… Наші військові добре роблять те, що вони роблять в Червоному морі для захисту наших кораблів, вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантій і свободи. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією"

Антоніо Таяні

Антоніо Таяні

Глава МЗС Італії

Що відомо про можливе введення західних військ в Україну

Нещодавно лідер Франції Еммануель Макрон вкотре заговорив про те, що його країна повинна зробити все можливе, щоб Росія програла війну проти України.

Він також наголосив, що війська Франції не будуть іти в наступ проти армії РФ, якщо опиняться на території України.

Франція — це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла, — заявив президент Франції.

Проте навіть ця заява спровокувала шквал критики з боку опонентів Макрона.

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