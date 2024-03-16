Коли може початися Третя світова війна. В Італії озвучили прогноз

На переконання шефа італійської дипломатії і віцепрем’єра Антоніо Таяні, якщо Захід почне вводити свої війська в Україну, то почнеться Третя світова війна.
В Італії лякають світ початком Третьої світової
Глава МЗС Італії заявив, що він не підтримує пропозицію французького лідера Еммануеля Макрона щодо можливого введення західних військ в Україну.
Антоніо Таяні вважає, що це було б помилкове рішення, яке б лише погіршило ситуацію на міжнародній арені.
Що відомо про можливе введення західних військ в Україну
Нещодавно лідер Франції Еммануель Макрон вкотре заговорив про те, що його країна повинна зробити все можливе, щоб Росія програла війну проти України.
Він також наголосив, що війська Франції не будуть іти в наступ проти армії РФ, якщо опиняться на території України.
Проте навіть ця заява спровокувала шквал критики з боку опонентів Макрона.
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