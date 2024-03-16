Когда может начаться Третья мировая война. В Италии озвучили прогноз

По убеждению шефа итальянской дипломатии и вице-премьера Антонио Таяни, если Запад начнет вводить свои войска в Украину, начнется Третья мировая война.
В Италии пугают мир началом Третьей мировой
Глава МИД Италии заявил, что он не поддерживает предложение французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении западных войск в Украину.
Антонио Таяни считает, что это было бы ошибочное решение, которое усугубило бы ситуацию на международной арене.
Что известно о возможном введении западных войск в Украину
Недавно лидер Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заговорил о том, что его страна должна сделать все возможное, чтобы Россия проиграла войну против Украины.
Он также подчеркнул, что войска Франции не будут идти в наступление против армии РФ, если окажутся на территории Украины.
Однако даже это заявление спровоцировало шквал критики со стороны оппонентов Макрона.
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