Когда может начаться Третья мировая война. В Италии озвучили прогноз

По убеждению шефа итальянской дипломатии и вице-премьера Антонио Таяни, если Запад начнет вводить свои войска в Украину, начнется Третья мировая война.

В Италии пугают мир началом Третьей мировой

Глава МИД Италии заявил, что он не поддерживает предложение французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении западных войск в Украину.

Антонио Таяни считает, что это было бы ошибочное решение, которое усугубило бы ситуацию на международной арене.

Вступить в войну с Россией означает угрозу Третьей мировой войны… Наши военные хорошо делают то, что они делают в Красном море для защиты наших кораблей, хорошо делают то, что они делают в Ливане, в Африке, в Ираке. Наши военные являются носителями мира, гарантий и свобод. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Антонио Таяни Глава МИД Италии

Что известно о возможном введении западных войск в Украину

Недавно лидер Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заговорил о том, что его страна должна сделать все возможное, чтобы Россия проиграла войну против Украины.

Он также подчеркнул, что войска Франции не будут идти в наступление против армии РФ, если окажутся на территории Украины.

Франция — это сила мира. Но сегодня чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решительностью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила, — заявил президент Франции. Поделиться

Однако даже это заявление спровоцировало шквал критики со стороны оппонентов Макрона.