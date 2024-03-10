Війна РФ проти України. У квітні запрацює міжнародний реєстр збитків

У квітні 2024 року реєстр буде відкрито для заяв, які стосуватимуться збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, які втратили житло в результаті російської агресії.

Міжнародний реєстр збитків запрацює через місяць

У квітні цього року постраждалі від агресії РФ проти України зможуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків.

Про це заявила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

Ми розпочали з цієї категорії (фізичних осіб – ред.), оскільки стосовно неї багато чого зроблено в Україні. Через застосунок "Дія" теж можна подати заявку й отримати компенсацію за знищене чи пошкоджене майно. Цю базу на нашій українській системі вже сформовано, і її можна буде легко передати до міжнародного реєстру. Ірина Мудра Замміністра юстиції України

Як зазначила заступник міністра, для українців буде створено інструкцію, як подавати заяву. Заява подаватиметься у вигляді заповнення спеціальної форми, в якій потрібно буде лише відповідати "так" чи "ні" на запропоновані твердження.

Також постраждалим від війни українцям потрібно буде завантажити відповідні докази. Мова про експертизи, свідчення, протоколи поліції, матеріали кримінальної справи.

Будь-які підтверджувальні документи.

Очікується, що в рамках цього першого етапу до міжнародного реєстру надійдуть сотні тисяч звернень, оскільки в українському реєстрі вже зафіксовано близько 500 тис заяв на компенсацію.

У Гаазі запрацював вебсайт міжнародного реєстру збитків

У березні в місті Гаага запустили офіційний вебсайт міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Офіційний вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, запустили в роботу в місті Гаага на заході Нідерландів. Нині він доступний українською та англійською мовами.

RD4U – офіційний вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

За словами заступниці міністра юстиції України Ірини Мудрої, ресурс створено для висвітлення діяльності міжнародного Реєстру збитків серед широкої громадськості: