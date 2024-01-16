Рада ухвалила законопроєкт щодо електронного реєстру військовозобов'язаних

Що відомо про новий законопроєкт щодо Е-реєстру військовозобов'язаних

Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроект №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому, - зазначив народний депутат Ярослав Железняк. Поширити

Він додав, що за законопроєкт проголосувало 249 народних депутатів.

Як в Міноборони збираються проводити цифровізацію армії

Як зазначають в Міністерстві оборони, законопроєктом про держреєстр військовозобов'язаних, сертифікат захисника та автоматичне отримання статусу УБД починається процес масштабної цифровізації української армії.

У відомстві підкреслили, що законопроєкт є критично важливим для обороноздатності країни.

Положення документу спрямовані на швидкий збір, обробку та використання інформації про військовозабов’язаних та військовослужбовців, а також надання їм відповідних послуг в цифровому форматі.

Законопроєкт надає Міноборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Завдяки цьому:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібер-атак ворога тощо.

Законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Він також запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату).

Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

Також буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.