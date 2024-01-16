Рада приняла законопроект по электронному реестру военнообязанных
Категория
Украина
Дата публикации

Рада приняла законопроект по электронному реестру военнообязанных

Верховная Рада
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Источник:  online.ua

Верховная Рада 16 января приняла законопроект по электронному реестру военнообязанных №10062.

Что известно о новом законопроекте по Е-реестру военнообязанных

После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 по реестрам для военного учета принят в целом, - отметил народный депутат Ярослав Железняк.

Он добавил, что за законопроект проголосовали 249 народных депутатов.

Как в Минобороны собираются проводить цифровизацию армии

Как отмечают в Министерстве обороны, законопроект о госреестре военнообязанных, сертификат защитника и автоматическое получение статуса УБД начинается процесс масштабной цифровизации украинской армии.

В ведомстве подчеркнули, что законопроект критически важен для обороноспособности страны.

Положения документа направлены на скорый сбор, обработку и использование информации о военнообязанных и военнослужащих, а также предоставление им соответствующих услуг в цифровом формате.

Законопроект предоставляет Минобороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Благодаря этому:

  • будут высвобождены средства ПВО, защищающие национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (заместо этого ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);

  • ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам;

  • ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;

  • усилится защита данных от кибер-атак врага и т.д.

Законопроект предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и т.п.

Он также вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).

Благодаря законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.

Также будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

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