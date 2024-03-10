Война РФ против Украины. В апреле заработает международный реестр убытков

В апреле 2024 года реестр будет открыт для заявлений, касающихся ущерба и ущерба, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье в результате российской агрессии.

Международный реестр убытков заработает через месяц

В апреле этого года пострадавшие от агрессии РФ против Украины смогут подать заявление в международный реестр убытков.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

Мы начали с этой категории (физических лиц — ред.), поскольку в ней многое сделано в Украине. Через приложение "Дія" тоже можно подать заявку и получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Эта база на нашей украинской системе уже сформирована, и ее можно будет легко передать в международный реестр. Ирина Мудрая Замминистра юстиции Украины

Как отметила замминистра, для украинцев будет создана инструкция, как подавать заявление. Заявление будет подаваться в виде заполнения специальной формы, в которой нужно будет только отвечать "да" или "нет" на предложенные утверждения.

Также пострадавшим от войны украинцам нужно будет скачивать соответствующие доказательства. Речь об экспертизах, показаниях, протоколах полиции, материалах уголовного дела.

Любые подтверждающие документы.

Ожидается, что в рамках этого первого этапа в международный реестр поступят сотни тысяч обращений, поскольку в украинском реестре уже зафиксировано около 500 тыс. заявлений на компенсацию.

В Гааге заработал вебсайт международного реестра убытков

В марте в городе Гаага запустили официальный вебсайт международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

Официальный вебсайт международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, запустили в работу в городе Гаага на западе Нидерландов. Сейчас он доступен на украинском и английском языках.

RD4U — официальный вебсайт международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины.

По словам заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой, ресурс создан для освещения деятельности международного Реестра убытков среди широкой общественности: