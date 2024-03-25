Роспропагандисти поширюють фейк про мобілізацію тисячі студентів КНУ

Ворожі TG-канали поширюють фото документа буцімто від Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка щодо «звільнення від навчання 1000 студентів через їх підготовку до військової служби по мобілізації».

Роспропаганда запустила фейк про мобілізацію студентів КНУ

Також у дописі та «наказі» зазначається, що приводом для такого наказу стало звернення представників СБУ й ТЦК та СП.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Проаналізувавши так званий «наказ», Центр повідомляє, що це черговий фотошоп російських пропагандистів. По-перше, оформлення документу не відповідає вимогам законодавства для оформлення організаційно-розпорядчих документів.

По-друге, нумерація наказу не відповідає нумерації, що використовується для реєстрації наказів КНУ, які розміщені у публічному доступі.

Крім цього, вигаданий документ містить купу орфографічних помилок, що також вказує на його фейковість.

Поширюючи такі фейки, російські пропагандисти намагаються зірвати мобілізаційний процес в Україні та посіяти паніку й хаос з-поміж населення.

Кого РФ використовує для ІПСО проти України щодо теракту в “Крокусі”

Як пояснює ЦПД, для цього РФ активно поширює дописи європейських та американських журналістів і блогерів, які послідовно просувають російські наративи, та про які неодноразово писав Центр.

Це, зокрема: