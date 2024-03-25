Роспропагандисти поширюють фейк про мобілізацію тисячі студентів КНУ

Ворожі TG-канали поширюють фото документа буцімто від Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка щодо «звільнення від навчання 1000 студентів через їх підготовку до військової служби по мобілізації».
Роспропаганда запустила фейк про мобілізацію студентів КНУ
Також у дописі та «наказі» зазначається, що приводом для такого наказу стало звернення представників СБУ й ТЦК та СП.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Проаналізувавши так званий «наказ», Центр повідомляє, що це черговий фотошоп російських пропагандистів. По-перше, оформлення документу не відповідає вимогам законодавства для оформлення організаційно-розпорядчих документів.
По-друге, нумерація наказу не відповідає нумерації, що використовується для реєстрації наказів КНУ, які розміщені у публічному доступі.
Крім цього, вигаданий документ містить купу орфографічних помилок, що також вказує на його фейковість.
Поширюючи такі фейки, російські пропагандисти намагаються зірвати мобілізаційний процес в Україні та посіяти паніку й хаос з-поміж населення.
Кого РФ використовує для ІПСО проти України щодо теракту в “Крокусі”
Як пояснює ЦПД, для цього РФ активно поширює дописи європейських та американських журналістів і блогерів, які послідовно просувають російські наративи, та про які неодноразово писав Центр.
Це, зокрема:
італійсько-швейцарський журналіст Анджело Джулиано, який стверджує, що теракт скоїв «укронацистський режим за підтримки США». Сам Джуліано мешкає в Гонконзі та регулярно просуває чіткі проросійські меседжі;
американський блогер Джек Пособік, який є прихильником конспірологічних теорій та послідовно просуває в США тези, співзвучні з російськими.
німецький підприємець Кім Дотком, який намагається довести причетність України до теракту через «мову тіла Зеленського». Дотком звинувачувався правоохоронцями США у відмиванні грошей і шахрайстві, він регулярно поширює проросійські наративи.
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