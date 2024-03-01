Путин подписал указ о призыве российских резервистов на военные сборы

Такой документ подписывается в России ежегодно и касается бывших военных, находящихся в запасе.

Путин подписал указ по военным сборам

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал ежегодный указ, согласно которому граждан государства, состоящих в военном запасе, будут призывать на собрание.

Этим указом постановляется призывать в 2024 году находящихся в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных военных формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий , органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности

Такую подготовку русских военных проводят ежегодно.

Путин увеличил российскую армию на 170 тыс человек

Российский президент Владимир Путин подписал 1 декабря 2023 г. указ, предусматривающий увеличение армии РФ на 170 тыс человек

Таким образом, общее число ВС РФ составит 1 млн 320 тыс военных. Увеличение количества солдат будет происходить поэтапно и, прежде всего, путем подписания контрактов.

Пропагандисты объясняют принятие этого решения "увеличением угроз для России в связи с расширением НАТО". Кроме того, в РФ "будут развернуты дополнительные силы".