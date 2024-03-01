Путін підписав указ щодо призову російських резервістів на військові збори

Такий документ підписується у Росії щорічно і стосується колишніх військових, які перебувають у запасі.

Путін підписав указ щодо військових зборів

Президент Російської Федерації Володимир Путін видав щорічний указ, згідно з яким громадян держави, які перебувають у військовому запасі, призиватимуть на збори.

Цим указом постановляється призивати у 2024 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, рятувальних військових формуваннях міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки.

Таку підготовку російських військових проводять щорічно.

Путін збільшив російську армію на 170 тис осіб

Російський президент Володимир Путін підписав 1 грудня 2023 року указ, який передбачає збільшення армії РФ на 170 тис осіб

Таким чином загальне число ЗС РФ становитиме 1 млн 320 тис військових. Збільшення кількості солдатів відбуватиметься поетапно і, перш за все, шляхом підписання контрактів.

Пропагандисти пояснюють ухвалення того рішення "збільшенням загроз для Росії у зв'язку з розширенням НАТО". Крім того, у РФ "будуть розгорнуті додаткові сили".