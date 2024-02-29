Путін погрожує "трагічними наслідками" країнам, які відправлять в Україну військових

Російський диктатор Володимир Путін 29 лютого виступив з посланням до Федеральних зборів, під час якого погрожував країнам, які наважаться відправити війська в Україну.

Путін пригрозив ядерною зброєю західним країнам

Путін назвав “маячнею“ думку західних країн про те, що на них збирається напасти Росія.

Коментуючи можливість відправки в Україну військових контингентів інших країн, російський диктатор заявив, що “пам'ятає долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими“.

Вони мають розуміти, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. Усе, що вони (Захід і США - ред.) вигадують і чим лякають весь світ, реально загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї, а значить знищенням цивілізації. Поширити

Про що говорить Путін

26 лютого президент Франції Еммануель Макрон зібрав у Парижі європейських лідерів для обговорення підтримки України.

Після зустрічі він заявив, що союзники зроблять "все необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну", додавши, що "не можна виключати" відправку західних військ в Україну. Однак з цього приводу консенсусу серед союзників немає.

Він додав, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років − про це свідчать дії Москви в останні тижні.

У НАТО заявили, що не будуть відправляти свої війська в Україну, проте окремі рішення можуть приймати індивідуальні рішення.