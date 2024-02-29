Путин угрожает "трагическими последствиями" странам, которые отправят в Украину военных

Российский диктатор Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию, во время которого угрожал странам, которые отважатся отправить войска в Украину.
Путин пригрозил ядерным оружием западным странам
Путин назвал "бредом" мнение западных стран о том, что на них собирается напасть Россия.
Комментируя возможность отправки в Украину военных контингентов других стран, российский диктатор заявил, что “помнит судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны“.
О чем говорит Путин
26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Париже европейских лидеров для обсуждения поддержки Украины.
После встречи он заявил, что союзники сделают "все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", добавив, что "нельзя исключать" отправку западных войск в Украину. Однако на этот счет консенсуса среди союзников нет.
Он добавил, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет — об этом свидетельствуют действия Москвы в последние недели.
В НАТО заявили, что не будут отправлять свои войска на Украину, однако отдельные решения могут принимать индивидуальные решения.
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