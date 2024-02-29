Путин угрожает "трагическими последствиями" странам, которые отправят в Украину военных
Категория
Мир
Дата публикации

Путин угрожает "трагическими последствиями" странам, которые отправят в Украину военных

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию, во время которого угрожал странам, которые отважатся отправить войска в Украину.

Путин пригрозил ядерным оружием западным странам

Путин назвал "бредом" мнение западных стран о том, что на них собирается напасть Россия.

Комментируя возможность отправки в Украину военных контингентов других стран, российский диктатор заявил, что “помнит судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны“.

Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Все, что они (Запад и США — ред.) придумывают и чем пугают весь мир, реально грозит конфликтом с применением ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации.

О чем говорит Путин

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Париже европейских лидеров для обсуждения поддержки Украины.

После встречи он заявил, что союзники сделают "все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", добавив, что "нельзя исключать" отправку западных войск в Украину. Однако на этот счет консенсуса среди союзников нет.

Он добавил, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет — об этом свидетельствуют действия Москвы в последние недели.

В НАТО заявили, что не будут отправлять свои войска на Украину, однако отдельные решения могут принимать индивидуальные решения.

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