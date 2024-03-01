На яких умовах Путін хотів завершити війну проти України — дані WSJ

У розпорядженні видання The Wall Street Journal опинився проєкт мирного договору, який розробили українська та російські сторони у квітні 2022 року.
Путін намагався “каструвати” Україну, однак команда Зеленського на це не погодилася
Російський диктатор Володимир Путін неодноразово давав зрозуміти, що буде відкритий до переговорів про припинення війни в Україні на умовах Кремля.
У документі, який датований 15 квітня 2022 року, офіційні Київ та Москва намагалися домовитися про припинення бойових дій.
Президент РФ наполягав на тому, щоб Україну перетворили на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках".
Окрім того, Путін хотів позбавити її можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу, а також залишити окупований росіянами Крим під фактичним контролем Москви.
Чого конкретно Путін добивався від України:
Україні дозволено прагнути до членства в ЄС, але не до вступу в НАТО;
Київ не мав права отримувати іноземну зброю, зокрема й ракетну зброю будь-якого типу;
ЗСУ повинні були бути скорочені до певного розміру. РФ наполягала на 85 000 солдатах, 342 танках і 519 артилерійських знаряддях. Україна не планувала опускатися нижче рівня у 250 000 військовослужбовців, 800 танків і 1 900 артилерійських установок;
Офіційна Москва хотіла, щоб дальність польоту українських ракет була обмежена 40 кілометрами;
Росія планувала залишити окупований Крим під своїм контролем;
Російська мова мала функціонувати нарівні з українською в органах влади та судах — пункт, на який Київ, згідно з проєктом документа, не погодився.
Майбутнє східних регіонів України, окупованих Росією у 2014 році, не було включено до проєкту, це питання мало обговорюватися під час особистих переговорів Путіна та Зеленського.
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