На яких умовах Путін хотів завершити війну проти України — дані WSJ

У розпорядженні видання The Wall Street Journal опинився проєкт мирного договору, який розробили українська та російські сторони у квітні 2022 року.

Путін намагався “каструвати” Україну, однак команда Зеленського на це не погодилася

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово давав зрозуміти, що буде відкритий до переговорів про припинення війни в Україні на умовах Кремля.

У документі, який датований 15 квітня 2022 року, офіційні Київ та Москва намагалися домовитися про припинення бойових дій.

Президент РФ наполягав на тому, щоб Україну перетворили на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках".

Окрім того, Путін хотів позбавити її можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу, а також залишити окупований росіянами Крим під фактичним контролем Москви.

Чого конкретно Путін добивався від України: