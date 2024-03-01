На каких условиях Путин хотел завершить войну против Украины — данные WSJ

В распоряжении The Wall Street Journal оказался проект мирного договора, который разработали украинская и российские стороны в апреле 2022 года.
Путин пытался "кастрировать" Украину, однако команда Зеленского на это не согласилась
Российский диктатор Владимир Путин неоднократно давал понять, что будет открыт для переговоров о прекращении войны в Украине на условиях Кремля.
В документе, датированном 15 апреля 2022 года, официальные Киев и Москва пытались прекратить боевые действия.
Президент РФ настаивал на том, чтобы Украину превратили в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках".
Кроме того, Путин хотел лишить ее возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада, а также оставить оккупированный россиянами Крым под фактическим контролем Москвы.
Чего конкретно Путин добивался от Украины:
Украине можно стремиться к членству в ЕС, но не к вступлению в НАТО;
Киев не имел права получать иностранное оружие, в том числе ракетное оружие любого типа;
ВСУ должны были быть сокращены до определенного размера. РФ настаивала на 85 000 солдатах, 342 танках и 519 артиллерийских орудиях. Украина не планировала опускаться ниже уровня в 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1 900 артиллерийских установок;
Официальная Москва хотела, чтобы дальность полета украинских ракет была ограничена 40 километрами;
Россия планировала оставить оккупированный Крым под своим контролем;
Российский язык функционировал наравне с украинским в органах власти и судах – пункт, на который Киев, согласно проекту документа, не согласился.
Будущее восточных регионов Украины, оккупированных Россией в 2014 году, не было включено в проект, этот вопрос должен был обсуждаться во время личных переговоров Путина и Зеленского.
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