На каких условиях Путин хотел завершить войну против Украины — данные WSJ

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно давал понять, что будет открыт для переговоров о прекращении войны в Украине на условиях Кремля.

В документе, датированном 15 апреля 2022 года, официальные Киев и Москва пытались прекратить боевые действия.

Президент РФ настаивал на том, чтобы Украину превратили в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках".

Кроме того, Путин хотел лишить ее возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада, а также оставить оккупированный россиянами Крым под фактическим контролем Москвы.

Украине можно стремиться к членству в ЕС, но не к вступлению в НАТО;

Киев не имел права получать иностранное оружие, в том числе ракетное оружие любого типа;

ВСУ должны были быть сокращены до определенного размера. РФ настаивала на 85 000 солдатах, 342 танках и 519 артиллерийских орудиях. Украина не планировала опускаться ниже уровня в 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1 900 артиллерийских установок;

Официальная Москва хотела, чтобы дальность полета украинских ракет была ограничена 40 километрами;

Россия планировала оставить оккупированный Крым под своим контролем;

Российский язык функционировал наравне с украинским в органах власти и судах – пункт, на который Киев, согласно проекту документа, не согласился.