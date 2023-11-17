В Москве начали проводить облавы на призывников

Российские силовики начали проведение скрытой мобилизации в Москве и устраивать облавы на лиц призывного возраста.
Что известно о начале скрытой мобилизации в Москве
По информации российских активистов, мужчин забирают прямо с работы, на улицах, вблизи метро, приходят домой и отвозят в военкоматы.
Мужчин также забирают из мест обучения и съемных квартир.
Мужчин забирают даже в случае отсутствия паспорта и приписки к другому военкомату, мол, "припишем к этому".
Таким образом, как отмечают, активисты, одним другом власти пытаются мобилизовать и отправить в воинские части максимальное количество мужчин.
Зафиксирован даже случай, когда военкомат использовал для облавы сайт объявлений Avito.
По словам жителя Москвы Артема Казакова, он разместил объявление на платформе, после чего к нему под видом покупателей пришли сотрудники полиции и военкомата.
Они доставили его в отделение и оставили там ночью. В результате молодой человек сдался и ушел в армию.
Что известно о ситуации в Москве
Власти Москвы запретили женам российских военных, требующих возвращения мужей домой, проведение митинга в столице, причиной отказа стала ситуация с распространением коронавируса.
По информации издания "Медуза", в письме заявительницам напомнили, что в столице России до сих пор действует запрет на массовые мероприятия, введенные в 2020 году через коронавирус.
Дружинам российских военных пригрозили, что в случае проведения мероприятий без разрешения властей будет "ответственность".
Митинг хотели провести 25 ноября в центре Москвы на одной из площадей. Туда могли прийти около 300 человек.
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