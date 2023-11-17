В Москве начали проводить облавы на призывников

Российские силовики начали проведение скрытой мобилизации в Москве и устраивать облавы на лиц призывного возраста.

Что известно о начале скрытой мобилизации в Москве

По информации российских активистов, мужчин забирают прямо с работы, на улицах, вблизи метро, приходят домой и отвозят в военкоматы.

Мужчин также забирают из мест обучения и съемных квартир.

Мужчин забирают даже в случае отсутствия паспорта и приписки к другому военкомату, мол, "припишем к этому".

Таким образом, как отмечают, активисты, одним другом власти пытаются мобилизовать и отправить в воинские части максимальное количество мужчин.

Зафиксирован даже случай, когда военкомат использовал для облавы сайт объявлений Avito.

По словам жителя Москвы Артема Казакова, он разместил объявление на платформе, после чего к нему под видом покупателей пришли сотрудники полиции и военкомата.

Они доставили его в отделение и оставили там ночью. В результате молодой человек сдался и ушел в армию.

Что известно о ситуации в Москве

Власти Москвы запретили женам российских военных, требующих возвращения мужей домой, проведение митинга в столице, причиной отказа стала ситуация с распространением коронавируса.

По информации издания "Медуза", в письме заявительницам напомнили, что в столице России до сих пор действует запрет на массовые мероприятия, введенные в 2020 году через коронавирус.

Дружинам российских военных пригрозили, что в случае проведения мероприятий без разрешения властей будет "ответственность".

Митинг хотели провести 25 ноября в центре Москвы на одной из площадей. Туда могли прийти около 300 человек.