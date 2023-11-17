У Москві почали проводити облави на призовників

Російські силовики почали проведення “прихованої мобілізації” у Москві та влаштовувати облави на осіб призовного віку.

Що відомо про початок прихованої мобілізації у Москві

За інформацією російських активістів, чоловіків забирають прямо з роботи, на вулицях, поблизу метро, приходять додому та відвозять до військкоматів.

Чоловіків також забирають з місць навчання та зйомних квартир.

Чоловіків забирають навіть у разі відсутності паспорта та приписки до іншого військомату, мовляв, “припишемо до цього”.

Таким чином, як зазначають, активісти, одним однем влада намагається мобілізувати та відправити до військових частин максимальну кількість чоловіків.

Зафіксовано навіть випадок, коли військкомат використовував для облави сайт оголошень Avito.

За словами жителя Москви Артема Казакова, він розмістив оголошення на платформі, після чого до нього під виглядом покупців прийшли співробітники поліції і військкомату.

Вони доставили його у відділення і залишили там на ніч. У результаті молодий чоловік здався і пішов в армію.

Що відомо про ситуацію у Москві

Влада Москви заборонила дружинам російських військових, які вимагають повернення чоловіків додому, проведення мітингу у столиці, причиною для відмови нібито стала ситуація із поширенням коронавірусу.

За інформацією видання “Медуза”, у листі заявницям нагадали, що у столиці Росії досі діє заборона на масові заходи, яку запровадили у 2020 році через коронавірус.

Дружинам російських військових пригрозили, що у разі проведення заходів без дозволу влади буде "відповідальність".

Мітинг хотіли провести 25 листопада у центрі Москви на одній із площ. Туди могли прийти близько 300 людей.