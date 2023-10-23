У ГУР описали проблеми проведення прихованої мобілізації в РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

У ГУР описали проблеми проведення прихованої мобілізації в РФ

зс рф
Джерело:  Еспресо

Мобілізаційні заходи в Російській Федерації здебільшого мають прихований характер. 

Кремль проблемно проводить приховану мобілізацію в РФ

Мобілізаційні заходи тривають, вони здебільшого носять прихований характер. Наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі, — сказав Андрій Юсов.

З його слів, у Росії бояться реакції та населення тих територій, у яких планували проводити мобілізаційні заходи — центральні та столичні регіони.

Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом "бессмисленним, беспощадним" у кремлівських карликів існує, — наголосив він.

Юсов зазначив, що мобілізаційні заходи продовжуються, щомісяця понад 20 тисяч росіян залучають у різний спосіб. Мова йде про рекрутинг серед ув'язнених, боржників та інших "неблагонадійних" категорій населення. Тоді як добровольців це не стосується. Крім цього, у РФ планово триває мобілізація строковиків.

Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють, — пояснив він.

Андрій Юсов розповів, що колишніх російських військовослужбовців змушують підписувати контракт. Зокрема, росіянина викликають "на звірку" у військкомат і кладуть контракт. У результаті в людини не залишається вибору, оскільки їй погрожують кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. Він повідомив, що таким чином частина росіян опиняється на фронті. Також не доводиться говорити про вмотивованість цих людей з точки зору "любові" до батьківщини, оскільки вони хочуть лише заробити.

У ГУР додали, що мобілізаційний ресурс РФ більший, ніж в Україні, проте в них є проблеми з мотивацією та якістю. Крім цього, він не є безмежним, російська економіка почала відчувати брак, зокрема на деяких підприємствах не вистачає чоловічих рук.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи вплине примусова мобілізація РФ юнаків на Донбасі на ситуацію на фронті — відповідь експерта
Чи вплине примусова мобілізація РФ юнаків на Донбасі на ситуацію на фронті — відповідь експерта
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи може мобілізація у РФ переломити хід війни — пояснення ГУР
Чи може мобілізація у РФ переломити хід війни — пояснення ГУР
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Бояться заколоту. У Росії проходить прихована мобілізація — ГУР
Армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм