У ГУР описали проблеми проведення прихованої мобілізації в РФ

Кремль проблемно проводить приховану мобілізацію в РФ

Мобілізаційні заходи тривають, вони здебільшого носять прихований характер. Наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі, — сказав Андрій Юсов. Поширити

З його слів, у Росії бояться реакції та населення тих територій, у яких планували проводити мобілізаційні заходи — центральні та столичні регіони.

Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом "бессмисленним, беспощадним" у кремлівських карликів існує, — наголосив він. Поширити

Юсов зазначив, що мобілізаційні заходи продовжуються, щомісяця понад 20 тисяч росіян залучають у різний спосіб. Мова йде про рекрутинг серед ув'язнених, боржників та інших "неблагонадійних" категорій населення. Тоді як добровольців це не стосується. Крім цього, у РФ планово триває мобілізація строковиків.

Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють, — пояснив він. Поширити

Андрій Юсов розповів, що колишніх російських військовослужбовців змушують підписувати контракт. Зокрема, росіянина викликають "на звірку" у військкомат і кладуть контракт. У результаті в людини не залишається вибору, оскільки їй погрожують кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. Він повідомив, що таким чином частина росіян опиняється на фронті. Також не доводиться говорити про вмотивованість цих людей з точки зору "любові" до батьківщини, оскільки вони хочуть лише заробити.

У ГУР додали, що мобілізаційний ресурс РФ більший, ніж в Україні, проте в них є проблеми з мотивацією та якістю. Крім цього, він не є безмежним, російська економіка почала відчувати брак, зокрема на деяких підприємствах не вистачає чоловічих рук.