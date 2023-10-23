В ГУР описали проблемы проведения скрытой мобилизации в РФ

Мобилизационные мероприятия в Российской Федерации в большинстве своем носят скрытый характер.
Кремль проблемно проводит скрытую мобилизацию в РФ
По его словам, в России боятся реакции и населения тех территорий, где планировали проводить мобилизационные мероприятия — центральные и столичные регионы.
Юсов отметил, что мобилизационные мероприятия продолжаются, ежемесячно более 20 тысяч россиян привлекают разными способами. Речь идет о рекрутинге среди заключенных, должников и других "неблагонадежных" категорий населения. В то время как добровольцев это не касается. Кроме того, в РФ планово продолжается мобилизация срочников.
Андрей Юсов рассказал, что бывших российских военнослужащих принуждают подписывать контракт. В частности, россиянина вызывают "на сверку" в военкомат и заключают контракт. В результате у человека не остается выбора, поскольку ему грозят уголовное преследование или другие проблемы в жизни. Он сообщил, что таким образом часть россиян оказывается на фронте. Также не приходится говорить о мотивированности этих людей с точки зрения "любви" к родине, поскольку они хотят только заработать.
В ГУР добавили, что мобилизационный ресурс РФ больше, чем в Украине, однако у них есть проблемы с мотивацией и качеством. Кроме этого, он не безграничен, российская экономика начала ощущать брак, в частности на некоторых предприятиях не хватает мужских рук.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-