РФ розпочала нову хвилю примусової "мобілізації" на окупованій Луганщині

Російські окупанти розпочали так звану весняну хвилю "мобілізації" на території Луганської області.

Окупанти РФ в Луганській області проводять весняний "призов"

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Артем Лисогор, примусовому "призову" підлягають чоловіки 1994-2006 років народження.

Тих, кому у минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відомо, — розповів Лисогор. Поширити

Голова ОВА додав, що окупаційне Міністерство внутрішніх справ "ЛНР" отримало наказ вживати усі необхідні заходи для встановлення місцеперебування громадян, які ігнорують військкомати.

Путін планує мобілізувати до 300 тис українців на окупованих територіях

Як повідомляє Телеграм-канал “ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS”, у його розпорядженні опинився документ, який розкриває нові плани очільника Кремля. Ним поділилася одна з українських спецслужб.

Зазначається, що цей наказ протягом останніх декількох днів поширюється у середовищі співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій території Херсонської області.

Наказ Міноборони РФ №124 від 06.03.2023 «Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації» вказаний як документ «Для службового користування».