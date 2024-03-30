Армия РФ проводит подготовку к мобилизации украинских подростков на оккупированных территориях
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ проводит подготовку к мобилизации украинских подростков на оккупированных территориях

Армия РФ
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Источник:  ЦНС

По информации аналитиков Центра национального сопротивления, российские военные преступники из армии РФ готовятся мобилизовать украинских подростков на оккупированных территориях.

Что известно о намерениях армии РФ мобилизовать подростков на оккупированных территориях Украины

Аналитики отмечают, что на оккупированных южанах Украины кремлевские захватчики уже собрали так называемые "призывные документы" у местных подростков.

Кроме того, захватчики готовятся забирать в армию молодых людей, проживающих в восточных регионах и Крыму.

Рекрутинг жителей захваченных территорий является нарушением международного права, которое в очередной раз игнорирует РФ, — подчеркивают аналитики ЦНС.

Сейчас оккупанты обещают, что "срочники" вроде бы не будут направлены на службу, однако практика совсем другое — подростков потом вербуют заключать контракт с росармией, и уже в качестве вроде бы "добровольцев" бросают на фронт.

Особое внимание вербовке враг уделяет имеющим долги, отмечают в ЦНС.

Что известно о безумных потерях армии РФ на юге Украины

По словам спикера Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, из района Крынок на левом марте Днепра в Херсонской области не возвращается около 60-70% личного состава штурмовых групп российских оккупантов.

Если в Запорожском направлении обустроена вся ситуация — от ландшафта до скопления войск для того, чтобы регулярно проводить штурмы. Так, на Херсонском направлении, где в районе Крынок враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших из плацдарма, здесь сложная ситуация у них с формированием штурмовых подразделений, — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты вынуждены перебрасывать резервы с глубоких тылов и с третьей линии обороны.

Такие серьезные потери для врага — это каждый раз, кроме реального уничтожения личного состава, это еще серьезная деморализация в морально-психологическом плане, — объясняет представитель командования Сил обороны Юга.

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