По информации аналитиков Центра национального сопротивления, российские военные преступники из армии РФ готовятся мобилизовать украинских подростков на оккупированных территориях.
Что известно о намерениях армии РФ мобилизовать подростков на оккупированных территориях Украины
Аналитики отмечают, что на оккупированных южанах Украины кремлевские захватчики уже собрали так называемые "призывные документы" у местных подростков.
Кроме того, захватчики готовятся забирать в армию молодых людей, проживающих в восточных регионах и Крыму.
Сейчас оккупанты обещают, что "срочники" вроде бы не будут направлены на службу, однако практика совсем другое — подростков потом вербуют заключать контракт с росармией, и уже в качестве вроде бы "добровольцев" бросают на фронт.
Что известно о безумных потерях армии РФ на юге Украины
По словам спикера Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, из района Крынок на левом марте Днепра в Херсонской области не возвращается около 60-70% личного состава штурмовых групп российских оккупантов.
По ее словам, российские оккупанты вынуждены перебрасывать резервы с глубоких тылов и с третьей линии обороны.
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