Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что преступная армия РФ пользуется уязвимостью системы ПВО Украины для усиления ракетных и дроновых атак.

Что известно об использовании армией РФ уязвимостей ПВО Украины

Деградация системы противовоздушной обороны Украины представляет собой один из самых непосредственных путей, посредством которых российские силы могут оказать нелинейное оперативное влияние, — объясняют аналитики. Поделиться

Они отмечают, что усиление военными преступниками армии РФ ракетных и дроновых атак по Украине вынуждает военно-политическое руководство государства опрокидывать с без того небольшое количество средств ПВО с линии фронта для защиты тыловых городов и объектов критической инфраструктуры.

Подчеркивается, что из-за этого военные самолеты преступной армии РФ могут чувствовать себя в относительной безопасности в районе линии фронта.

Это также позволяет авиации окупантов усилить бомбардировку планирующими бомбами, а также проводить массированные ракетные и дроновые атаки по тыловым городам.

Расширение авиационных операций может позволить российским войскам значительно снизить боевые возможности Украины и изолировать участки поля боя в поддержку усилий по достижению значительных успехов в оперативном плане, — предупреждают в ISW. Поделиться

В то же время, аналитики подчеркивают, что дальнейшая помощь Украине со стороны США может создать более широкую и стабильную систему украинского ПВО, которая лишит российские силы этих возможностей.

Что известно об особенностях последних массированных атак армии РФ по Украине

В течение ночи, 29 марта, оккупационная армия РФ провела уже четвертую в течение этого месяца массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, это в четвертый раз в месяц российские оккупанты массированно атакуют критическую энергетическую инфраструктуру Украины.

Коваленко отметил, что в ночь на 29 марта был зафиксирован самый продолжительный пролет крылатой ракеты Х-101/555 по маршруту дальностью 2,1 тыс. км.

А этот своеобразный рекорд и маневрирование ракеты стали возможны из-за отсутствия на траектории полета соответствующих средств перехвата, — объясняет Коваленко. Поделиться

Аналитик также отметил, что атака вражеских дронов Shahed-136 также оказалась одной из самых продолжительных с начала масштабного вторжения армии РФ.

Взлет первых "шахедов" произошел около 20:30 28 марта, а последний дрон-камикадзе был ликвидирован во Львовской области около 5:00 29 марта. То есть, налет суммарно длился 8,5 часов.

Коваленко добавил, что еще одной особенностью этой атаки стала информация о нарушении воздушного пространства Молдовы двумя российскими ракетами Х-101/555.

Таким образом, в течение марта это второй верифицированный случай вхождения российских ракет в чужое ЧП во время совершения маневров, которое становится уже системным явлением. С другой стороны, российские ракеты регулярно пересекают воздушное пространство Молдовы, на что Кишинев никак не может отреагировать хотя бы по той причине, что необходимого для перехвата этих типов ракет ПВО у них нет, — отмечает аналитик. Поделиться

Коваленко также признал, что российские оккупанты смогли усовершенствовать собственные ракетно-дроновые атаки по Украине.

Кроме того, повышение эффективности нанесения ударов дозвуковой компонентой средств поражения отсутствует.