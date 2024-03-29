Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что преступная армия РФ пользуется уязвимостью системы ПВО Украины для усиления ракетных и дроновых атак.
Что известно об использовании армией РФ уязвимостей ПВО Украины
Они отмечают, что усиление военными преступниками армии РФ ракетных и дроновых атак по Украине вынуждает военно-политическое руководство государства опрокидывать с без того небольшое количество средств ПВО с линии фронта для защиты тыловых городов и объектов критической инфраструктуры.
Подчеркивается, что из-за этого военные самолеты преступной армии РФ могут чувствовать себя в относительной безопасности в районе линии фронта.
Это также позволяет авиации окупантов усилить бомбардировку планирующими бомбами, а также проводить массированные ракетные и дроновые атаки по тыловым городам.
В то же время, аналитики подчеркивают, что дальнейшая помощь Украине со стороны США может создать более широкую и стабильную систему украинского ПВО, которая лишит российские силы этих возможностей.
Что известно об особенностях последних массированных атак армии РФ по Украине
В течение ночи, 29 марта, оккупационная армия РФ провела уже четвертую в течение этого месяца массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, это в четвертый раз в месяц российские оккупанты массированно атакуют критическую энергетическую инфраструктуру Украины.
Коваленко отметил, что в ночь на 29 марта был зафиксирован самый продолжительный пролет крылатой ракеты Х-101/555 по маршруту дальностью 2,1 тыс. км.
Аналитик также отметил, что атака вражеских дронов Shahed-136 также оказалась одной из самых продолжительных с начала масштабного вторжения армии РФ.
Взлет первых "шахедов" произошел около 20:30 28 марта, а последний дрон-камикадзе был ликвидирован во Львовской области около 5:00 29 марта. То есть, налет суммарно длился 8,5 часов.
Коваленко добавил, что еще одной особенностью этой атаки стала информация о нарушении воздушного пространства Молдовы двумя российскими ракетами Х-101/555.
Коваленко также признал, что российские оккупанты смогли усовершенствовать собственные ракетно-дроновые атаки по Украине.
Кроме того, повышение эффективности нанесения ударов дозвуковой компонентой средств поражения отсутствует.
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