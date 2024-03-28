Ночью 28 марта произошла очередная атака страны-агрессорки РФ на украинские города и села. Силам ПВО удалось сбить 26 ударных БПЛА.
Атака РФ на Украину 28 марта. Что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 28 марта 2024 года российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по Украине.
С этой целью враг использовал:
3 крылатые ракеты Х-22
противорадиолокационную ракету Х-31П (из акватории Черного моря),
зенитную управляемую ракету С-300 (Донецк)
28 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Курская обл. — РФ., Мыс Чауда — Крым).
Чтобы отразить новый масштабный удар России, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Стоит отметить, что в 08:09 в Одессу полетела еще одна российская ракета — в городе уже раздаются взрывы.
Что известно о ситуации в разных регионах Украины
Согласно данным Харьковской областной прокуратуры, в результате российской атаки БпЛА по Харькову получили повреждения гражданские объекты.
Правоохранители изъяли обломки трех БПЛА.
Никто из гражданских не пострадал.
На Днепропетровщине вечером и ночью российские оккупанты не прекращали обстреливать Никопольщину.
4 раза били из артиллерии и нанесли удар дроном-камикадзе. Два человека получили ранения.
Кроме того, враг повредил гостиницу, 4 частных дома, разрушил хозяйственное сооружение, Разбито авто. Задело и линию электропередач.
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