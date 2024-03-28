Ночью 28 марта произошла очередная атака страны-агрессорки РФ на украинские города и села. Силам ПВО удалось сбить 26 ударных БПЛА.

Атака РФ на Украину 28 марта. Что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 28 марта 2024 года российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по Украине.

С этой целью враг использовал:

3 крылатые ракеты Х-22 противорадиолокационную ракету Х-31П (из акватории Черного моря), зенитную управляемую ракету С-300 (Донецк) 28 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Курская обл. — РФ., Мыс Чауда — Крым).

Чтобы отразить новый масштабный удар России, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Уничтожено 26 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Всем спасибо за боевую работу! Вместе — к победе! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Стоит отметить, что в 08:09 в Одессу полетела еще одна российская ракета — в городе уже раздаются взрывы.

Что известно о ситуации в разных регионах Украины

Согласно данным Харьковской областной прокуратуры, в результате российской атаки БпЛА по Харькову получили повреждения гражданские объекты.

Правоохранители изъяли обломки трех БПЛА.

Никто из гражданских не пострадал.

В Киевском районе повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Поделиться

Фото: отрытые источники

На Днепропетровщине вечером и ночью российские оккупанты не прекращали обстреливать Никопольщину.

4 раза били из артиллерии и нанесли удар дроном-камикадзе. Два человека получили ранения.

Кроме того, враг повредил гостиницу, 4 частных дома, разрушил хозяйственное сооружение, Разбито авто. Задело и линию электропередач.