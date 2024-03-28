Росія атакувала Україну десятками дронів та ракетами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну десятками дронів та ракетами

Повітряні Сили ЗСУ
ППО України

Уночі 28 березня відбулася чергова атака країни-агресорки РФ на українські міста та села. Силам ППО вдалося збити 26 ударних БпЛА.

Атака РФ на Україну 28 березня. Що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 березня 2024 року російські загарбники завдали ракетного-авіаційного удару по Україні.

З цією метою ворог використав:

  1. 3 крилаті ракети Х-22

  2. протирадіолокаційну ракету Х-31П (з акваторії Чорного моря),

  3. зенітну керовану ракету С-300 (Донеччина)

  4. 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл. — РФ., мис Чауда — Крим).

Щоб відбити новий масштабний удар Росії були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Усім дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Варто також зазначити, що о 08:09 на Одесу полетіла ще одна російська ракета — в місті уже лунають вибухи.

Що відомо про ситуацію в різних регіонах України

Згідно з даними Харківської обласної прокуратури, в результаті російської атаки БпЛА по Харкову зазнали пошкоджень цивільні обʼєкти.

Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.

Ніхто з цивільних не постраждав.

У Київському районі пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинка вибито вікна.

Фото: відриті джерела

На Дніпропетровщині ввечері та вночі російські окупанти не припиняли обстрілювати Нікопольщину.

4 рази гатили з артилерії та нанесли удару дроном-камікадзе. Двоє людей отримали поранення.

Окрім того, ворог пошкодив готель, 4 приватні будинки, зруйнував господарську споруду, Побите авто. Зачепило й лінію електропередач.

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