Уночі 28 березня відбулася чергова атака країни-агресорки РФ на українські міста та села. Силам ППО вдалося збити 26 ударних БпЛА.

Атака РФ на Україну 28 березня. Що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 березня 2024 року російські загарбники завдали ракетного-авіаційного удару по Україні.

З цією метою ворог використав:

3 крилаті ракети Х-22 протирадіолокаційну ракету Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітну керовану ракету С-300 (Донеччина) 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл. — РФ., мис Чауда — Крим).

Щоб відбити новий масштабний удар Росії були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Усім дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Варто також зазначити, що о 08:09 на Одесу полетіла ще одна російська ракета — в місті уже лунають вибухи.

Що відомо про ситуацію в різних регіонах України

Згідно з даними Харківської обласної прокуратури, в результаті російської атаки БпЛА по Харкову зазнали пошкоджень цивільні обʼєкти.

Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.

Ніхто з цивільних не постраждав.

У Київському районі пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинка вибито вікна. Поширити

Фото: відриті джерела

На Дніпропетровщині ввечері та вночі російські окупанти не припиняли обстрілювати Нікопольщину.

4 рази гатили з артилерії та нанесли удару дроном-камікадзе. Двоє людей отримали поранення.

Окрім того, ворог пошкодив готель, 4 приватні будинки, зруйнував господарську споруду, Побите авто. Зачепило й лінію електропередач.