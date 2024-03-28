Уночі 28 березня відбулася чергова атака країни-агресорки РФ на українські міста та села. Силам ППО вдалося збити 26 ударних БпЛА.
Атака РФ на Україну 28 березня. Що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 березня 2024 року російські загарбники завдали ракетного-авіаційного удару по Україні.
З цією метою ворог використав:
3 крилаті ракети Х-22
протирадіолокаційну ракету Х-31П (з акваторії Чорного моря),
зенітну керовану ракету С-300 (Донеччина)
28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл. — РФ., мис Чауда — Крим).
Щоб відбити новий масштабний удар Росії були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Варто також зазначити, що о 08:09 на Одесу полетіла ще одна російська ракета — в місті уже лунають вибухи.
Що відомо про ситуацію в різних регіонах України
Згідно з даними Харківської обласної прокуратури, в результаті російської атаки БпЛА по Харкову зазнали пошкоджень цивільні обʼєкти.
Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.
Ніхто з цивільних не постраждав.
На Дніпропетровщині ввечері та вночі російські окупанти не припиняли обстрілювати Нікопольщину.
4 рази гатили з артилерії та нанесли удару дроном-камікадзе. Двоє людей отримали поранення.
Окрім того, ворог пошкодив готель, 4 приватні будинки, зруйнував господарську споруду, Побите авто. Зачепило й лінію електропередач.
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