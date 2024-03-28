97% российских ракет, авиабомб и дронов поразили гражданскую инфраструктуру Украины — Умеров

Общая взрывная мощность российских массированных комбинированных воздушных ударов по Украине с начала этого года уже превысила 9 килотонн.
РФ массированно обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины
РФ направляет около 100% своих воздушных атак на гражданскую инфраструктуру Украины.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО.
На состоявшейся по инициативе украинской стороны встрече основной акцент был сделан на последних массированных авиаударах России, а также необходимости усиления противовоздушной обороны ВСУ
Умеров в ходе заседания привел данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о том, что российские обстрелы повлекли 712 из 1804 жертв среди гражданского населения в Украине за последние три месяца.
Украинская сторона предоставила участникам сегодняшней встречи Совета "глубокий обзор" неотложных потребностей противовоздушной обороны государства.
Поддержка партнеров в этом вопросе очень важна. Это спасет тысячи невинных жизней. Чем больше российских ракет сбивают в украинском небе, тем меньшую угрозу они представляют странам-членам НАТО, граничащим с Украиной.
Совет Украина-НАТО: что известно
Формат Совета Украина-НАТО был создан по решению саммита в Вильнюсе летом 2023 года, как один из шагов на пути вступления нашей страны в Североатлантический альянс.
Новая платформа сотрудничества заменила существовавшую с 1997 года Комиссию Украина-НАТО и открыла более широкие возможности для сотрудничества.
В составе Совета украинская сторона и члены Альянса заседают как равные. Встречи могут проходить на разных уровнях — государств и правительств, министров иностранных дел и обороны, послов или в военном формате.
Созвать заседания Совета для кризисных консультаций могут все страны-участницы, в том числе Украина. Это отличает новую платформу от формата Комиссии.
28 марта состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов на фоне продолжающихся массированных российских обстрелов украинской критической инфраструктуры. Это заседание было созвано по инициативе Киева.
В ходе заседания министр обороны Рустем Умеров проинформировал союзников о последствиях террористических ударов РФ, а также мерах по реагированию, которые предпринимаются Украиной. Также он призвал страны-члены НАТО предоставить Украине: дополнительные системы ПВО и ПРО; ракеты к ним.
Массированные российские воздушные удары по Украине
Российские оккупанты практически каждый день наносят удары по Украине. Россияне активно применяют "Шахеды", а также в последнее время все чаще прибегают к массированным ракетным ударам по Украине.
В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В общей сложности враг применил 151 средство воздушного нападения. Тогда всего удалось уничтожить 92 воздушных целей, а именно: 55 "Шахедов"; 35 крылатых ракет Х-101/Х-555; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
В ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов. Позже стало известно, что из-за массированных обстрелов в ряде городов в разных областях ввели графики отключения света.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что еще десять систем Patriot от союзников могли кардинально изменить ситуацию в войне.
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