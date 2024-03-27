Украина должна срочно получить F-16 и ПВО Patriot — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина должна срочно получить F-16 и ПВО Patriot — Зеленский

Владимир Зеленский
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Источник:  online.ua

Президент Владимир Зеленский отметил, что атаки преступной армии РФ по Харькову приобретают особо коварный характер, поэтому Украина ожидает решения партнеров по истребителям F-16 и системам ПВО Patriot.

Зеленский об атаках по Харькову и необходимости усиливать систему ПВО

Харьков. Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блекаут, постоянные удары ракет и "Шахедов". Теперь — авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре. В настоящее время известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким, — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в результате сброса российскими оккупантами авиабомбы на Шевченковский район в Харькове стало известно уже о девятнадцати пострадавших.

В частности, среди пострадавших есть дети.

Укрепление украинского ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 — это жизненно важные задачи. Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений — почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, страдающих российскими террористами, — подчеркнул Зеленский.

МИД Украины призывает партнеров передать дополнительные системы Patriot

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украине срочно требуются дополнительные системы ПВО Patriot для защиты неба от атак со стороны преступной армии РФ.

Кулеба подчеркнул, что особенно в последнее время оккупационная армия РФ увеличила количество атак по Украине баллистическими ракетами.

Они могут достигать целей очень быстро, не оставляя людям времени для того, чтобы пройти в укрытие, а также влекут за собой значительные разрушения.

Patriot и другие подобные системы являются оборонными по определению. Они предназначены для защиты жизни, а не для ее отнятия, — цитируют Кулебу журналисты The Guardian.

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