Президент Владимир Зеленский отметил, что атаки преступной армии РФ по Харькову приобретают особо коварный характер, поэтому Украина ожидает решения партнеров по истребителям F-16 и системам ПВО Patriot.
Зеленский об атаках по Харькову и необходимости усиливать систему ПВО
Президент подчеркнул, что в результате сброса российскими оккупантами авиабомбы на Шевченковский район в Харькове стало известно уже о девятнадцати пострадавших.
В частности, среди пострадавших есть дети.
МИД Украины призывает партнеров передать дополнительные системы Patriot
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украине срочно требуются дополнительные системы ПВО Patriot для защиты неба от атак со стороны преступной армии РФ.
Кулеба подчеркнул, что особенно в последнее время оккупационная армия РФ увеличила количество атак по Украине баллистическими ракетами.
Они могут достигать целей очень быстро, не оставляя людям времени для того, чтобы пройти в укрытие, а также влекут за собой значительные разрушения.
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