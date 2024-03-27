Укрепление украинского ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 — это жизненно важные задачи. Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений — почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, страдающих российскими террористами, — подчеркнул Зеленский.