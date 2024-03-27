Президент Володимир Зеленський зазначив, що атаки злочинної армії РФ по Харкову набувають особливо підступного характеру, тож Україна очікує на рішення партнерів щодо винищувачів F-16 та систем ППО Patriot.
Зеленський про атаки по Харкову та необхідність посилювати систему ППО
Президент підкреслив, що внаслідок скидання російськими окупантами авіабомби на Шевченківський район у Харкові стало відомо вже про дев’ятнадцать постраждалих.
Зокрема, серед постраждалих є діти.
МЗС України закликає партнерів передати додаткові системи Patriot
Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україні терміново потрібні додаткові системи ППО Patriot для захисту неба від атак з боку злочинної армії РФ.
Кулеба підкреслив, що особливо останнім часом окупаційна армія РФ збільшила кількість атак по Україні балістичними ракетами.
Вони можуть досягати цілей дуже швидко, не залишаючи людям часу для того, щоб пройти в укриття, а також спричиняють значні руйнування.
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