Зміцнення української ППО, прискорення надання Україні F-16 — це життєво важливі завдання. Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень — чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів, — наголосив Зеленський.