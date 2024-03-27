Україна має терміново отримати F-16 та ППО Patriot — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна має терміново отримати F-16 та ППО Patriot — Зеленський

Володимир Зеленський
Джерело:  online.ua

Президент Володимир Зеленський зазначив, що атаки злочинної армії РФ по Харкову набувають особливо підступного характеру, тож Україна очікує на рішення партнерів щодо винищувачів F-16 та систем ППО Patriot. 

Зеленський про атаки по Харкову та необхідність посилювати систему ППО

Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і "Шахедів". Тепер — авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким, — зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що внаслідок скидання російськими окупантами авіабомби на Шевченківський район у Харкові стало відомо вже про дев’ятнадцать постраждалих.

Зокрема, серед постраждалих є діти.

Зміцнення української ППО, прискорення надання Україні F-16 — це життєво важливі завдання. Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень — чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів, — наголосив Зеленський.

МЗС України закликає партнерів передати додаткові системи Patriot

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україні терміново потрібні додаткові системи ППО Patriot для захисту неба від атак з боку злочинної армії РФ.

Кулеба підкреслив, що особливо останнім часом окупаційна армія РФ збільшила кількість атак по Україні балістичними ракетами.

Вони можуть досягати цілей дуже швидко, не залишаючи людям часу для того, щоб пройти в укриття, а також спричиняють значні руйнування.

Patriot та інші подібні системи є оборонними за визначенням. Вони призначені для захисту життя, а не для його відібрання, — цитують Кулебу журналісти видання The Guardian.

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