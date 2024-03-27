ВСУ нанесли поражение средству ПВО и станции РЭБ армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 27.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

В течение суток зафиксировано 49 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 73 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Ветеринарное Харьковской области и Харьков.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новый, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Цукурино Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Екатериновка, Елизаветовка, Большая Новоселка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Вражеским обстрелам подверглись город Херсон и Михайловка Херсонской области; Никополь Днепропетровской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще одному важному объекту армии РФ.