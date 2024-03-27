ВСУ уничтожили более тысячи российских солдат, 11 танков и 27 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи российских солдат, 11 танков и 27 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 439190 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1030 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 6904 (+11) ед;

  • боевых бронированных машин — 13216 (+9) ед;

  • артиллерийских систем — 10931 (+27) ед;

  • РСЗО — 1019 ед.;

  • средства ПВО — 728 (+1) ед;

  • самолетов — 347 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8578 (+25) ед;

  • крылатые ракеты — 2015 (+1) ед;

  • корабли/катера — 26 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14539 (+41) ед;

  • специальная техника — 1794 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 составу боеприпасов противника.

В Украине на фронте в течение суток произошло 67 боевых столкновений. Враг пытается атаковать ВСУ по трем направлениям в Донецкой области.

На Лиманском направлении защитники отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области, отмечает Генштаб.

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