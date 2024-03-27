ВСУ уничтожили более тысячи российских солдат, 11 танков и 27 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 439190 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1030 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6904 (+11) ед;

боевых бронированных машин — 13216 (+9) ед;

артиллерийских систем — 10931 (+27) ед;

РСЗО — 1019 ед.;

средства ПВО — 728 (+1) ед;

самолетов — 347 ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8578 (+25) ед;

крылатые ракеты — 2015 (+1) ед;

корабли/катера — 26 ед.;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 14539 (+41) ед;

специальная техника — 1794 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 составу боеприпасов противника.

В Украине на фронте в течение суток произошло 67 боевых столкновений. Враг пытается атаковать ВСУ по трем направлениям в Донецкой области.

На Лиманском направлении защитники отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.