ВСУ атаковали ракетным комплексом "Нептун" БДК "Константин Ольшанский"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ атаковали ракетным комплексом "Нептун" БДК "Константин Ольшанский"

ВСУ атаковали ракетным комплексом "Нептун" БДК "Константин Ольшанский"
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Силы обороны Украины атаковали ракетным комплексом "Нептун" большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Российские оккупанты захватили корабль в 2014 году в Крыму.

Поражение БДК "Константин Ольшанский"

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что корабль должен был использоваться для ударов по Украине.

Здесь детективная история развернулась вокруг большого десантного корабля "Константин Ольшанский". Этот корабль должен был использоваться против Украины, к сожалению. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим Нептуном. Поражение тоже было нанесено. Уточняются повреждения, повреждения он однозначно получил. Он сейчас небоеготов.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер Военно-морских сил ВСУ

Плетенчук отметил, что корабль был захвачен российскими войсками во время оккупации Крыма и оккупанты пытались его восстановить.

Девять лет он стоял в Севастопольской бухте, разбирали его на запчасти, просто банально грабили. А на 10 год войны они поняли, что заканчиваются у них большие десантные корабли этого проекта №775 и было принято решение его восстановить. В течение года его докували, провели восстановительные работы.

оккупанты пытались выдать корабль "Константин Ольшанский" за один из якобы "своих" восстановленных ВДК.

Это мог быть либо "Минск", либо "Оленегорский горняк", потому что там характер повреждений таков, что их восстановление до сих пор под большим вопросом. И, соответственно, была такая идея — выдать наш корабль за один из них.

Поражение БДК «Ямал» и «Азов»

23 марта украинские войска нанесли удар по двум крупным десантным кораблям "Ямал" и "Азов" Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Также был поражен центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ.

В ГУР повреждения ПДК "Ямал" назвали критическими. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что из-за удара по "Ямалу" и "Азову" существенно пострадали российские логистика и управление войсками.

Также стало известно, что от удара мог быть поврежден еще один российский корабль — "Иван Хурс".

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