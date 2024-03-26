ВСУ атаковали ракетным комплексом "Нептун" БДК "Константин Ольшанский"

Силы обороны Украины атаковали ракетным комплексом "Нептун" большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Российские оккупанты захватили корабль в 2014 году в Крыму.
Поражение БДК "Константин Ольшанский"
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что корабль должен был использоваться для ударов по Украине.
Плетенчук отметил, что корабль был захвачен российскими войсками во время оккупации Крыма и оккупанты пытались его восстановить.
оккупанты пытались выдать корабль "Константин Ольшанский" за один из якобы "своих" восстановленных ВДК.
Поражение БДК «Ямал» и «Азов»
23 марта украинские войска нанесли удар по двум крупным десантным кораблям "Ямал" и "Азов" Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
Также был поражен центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ.
В ГУР повреждения ПДК "Ямал" назвали критическими. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что из-за удара по "Ямалу" и "Азову" существенно пострадали российские логистика и управление войсками.
Также стало известно, что от удара мог быть поврежден еще один российский корабль — "Иван Хурс".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-