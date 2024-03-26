ЗСУ атакували ракетним комплексом "Нептун" ВДК "Костянтин Ольшанський"

Сили оборони України атакували ракетним комплексом "Нептун" великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Російські окупанти захопили корабель у 2014 році в Криму.
Ураження ВДК "Костянтин Ольшанський"
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, корабель мав використовуватися для ударів по Україні.
Плетенчук зазначив, що корабель був захоплений російськими військами під час окупації Криму і окупанти намагались його відновити.
Окупанти намагалися видати корабель "Костянтин Ольшанський" за один із нібито "своїх" відновлених ВДК.
Ураження ВДК «Ямал» та «Азов»
23 березня українські війська завдали удару по двом великим десантним кораблям «Ямал» та «Азов» Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
Також було уражено центр зв'язку та декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.
У ГУР ушкодження ВДК "Ямал" назвали критичними. Спікерка ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що через удар по "Ямалу" та "Азову" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.
Також стало відомо, що від удару міг бути пошкоджений ще один російський корабель — "Іван Хурс".
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