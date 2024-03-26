ЗСУ атакували ракетним комплексом "Нептун" ВДК "Костянтин Ольшанський"

Сили оборони України атакували ракетним комплексом "Нептун" великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Російські окупанти захопили корабель у 2014 році в Криму.

Ураження ВДК "Костянтин Ольшанський"

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, корабель мав використовуватися для ударів по Україні.

Тут детективна історія розгорнулася навколо великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський". Цей корабель мав використовуватися проти України, на жаль. Тому було ухвалено рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном". Ураження теж було завдано. Уточнюються пошкодження, пошкодження він однозначно отримав. Він зараз небоєготовий. Дмитро Плетенчук Речник Військово-морських сил ЗСУ

Плетенчук зазначив, що корабель був захоплений російськими військами під час окупації Криму і окупанти намагались його відновити.

Дев'ять років він стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини, просто банально грабували. А на 10 рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі цього проекту, № 775, і було ухвалено рішення його відновити. Протягом року його докували, провели відновлювальні роботи. Поширити

Окупанти намагалися видати корабель "Костянтин Ольшанський" за один із нібито "своїх" відновлених ВДК.

Це міг бути або "Мінськ", або "Оленегорський гірник", бо там характер ушкоджень такий, що їх відновлення досі під великим питанням. І, відповідно, була така ідея — видати наш корабель за один з них. Поширити

Ураження ВДК «Ямал» та «Азов»

23 березня українські війська завдали удару по двом великим десантним кораблям «Ямал» та «Азов» Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Також було уражено центр зв'язку та декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

У ГУР ушкодження ВДК "Ямал" назвали критичними. Спікерка ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що через удар по "Ямалу" та "Азову" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.