ЗСУ атакували ракетним комплексом "Нептун" ВДК "Костянтин Ольшанський"
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ атакували ракетним комплексом "Нептун" ВДК "Костянтин Ольшанський"

ВДК "Костянтин Ольшанський"
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Сили оборони України атакували ракетним комплексом "Нептун" великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Російські окупанти захопили корабель у 2014 році в Криму.

Ураження ВДК "Костянтин Ольшанський"

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, корабель мав використовуватися для ударів по Україні.

Тут детективна історія розгорнулася навколо великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський". Цей корабель мав використовуватися проти України, на жаль. Тому було ухвалено рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном". Ураження теж було завдано. Уточнюються пошкодження, пошкодження він однозначно отримав. Він зараз небоєготовий.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Речник Військово-морських сил ЗСУ

Плетенчук зазначив, що корабель був захоплений російськими військами під час окупації Криму і окупанти намагались його відновити.

Дев'ять років він стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини, просто банально грабували. А на 10 рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі цього проекту, № 775, і було ухвалено рішення його відновити. Протягом року його докували, провели відновлювальні роботи.

Окупанти намагалися видати корабель "Костянтин Ольшанський" за один із нібито "своїх" відновлених ВДК.

Це міг бути або "Мінськ", або "Оленегорський гірник", бо там характер ушкоджень такий, що їх відновлення досі під великим питанням. І, відповідно, була така ідея — видати наш корабель за один з них.

Ураження ВДК «Ямал» та «Азов»

23 березня українські війська завдали удару по двом великим десантним кораблям «Ямал» та «Азов» Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Також було уражено центр зв'язку та декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

У ГУР ушкодження ВДК "Ямал" назвали критичними. Спікерка ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що через удар по "Ямалу" та "Азову" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.

Також стало відомо, що від удару міг бути пошкоджений ще один російський корабель — "Іван Хурс".

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили два великі десантні кораблі РФ "Ямал" та "Азов" в Криму
СтратКом ЗСУ
азов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кораблі РФ "Ямал" та "Азов" нереально відремонтувати після атаки ЗСУ — військовий експерт
ямал
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ураження російського ВДК "Ямал". ГУР розкрило подробиці
ГУР
корабель РФ Ямал

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?