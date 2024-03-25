Ураження російського ВДК "Ямал". ГУР розкрило подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Ураження російського ВДК "Ямал". ГУР розкрило подробиці

ГУР
корабель РФ Ямал

Головне управління розвідки МОУ розповіло невідомі раніше факти про успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського флоту країни-агресорки Росії.

Атака на “Ямал”. Що наразі відомо

Як уже згадувалося раніше, нова успішна спецоперація українських сил проти ворожих кораблів відбулася 23 березня 2024 року.

Однією з головних цілей став 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «Ямал».

 Згідно з даними ГУР, характер пошкоджень ВДК «Ямал» має дійсно критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

Станом на сьогодні російські загарбники безперервно відкачують воду із ураженого корабля.

Що важливо розуміти, саме “Ямал” брав участь в окупації Криму у 2014 році.

Однак з 2017 по 2023 рік він перебував на ремонті.

 Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної Росії уточнюються. Слава Україні! — йдеться в заяві ГУР.

ЗСУ вдарили ракетами по російських кораблях "Ямал" та "Азов" в Криму

Вранці 24 березня Генштаб ЗСУ заявив про успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі.

Під потужні удари українських сил потрапили декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

Згідно з даними проєкту OSINTtechnical, він має інформацію про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.

Варто також зазначити, що у районі ймовірного влучання розташовані військові частини ракетних навідників і ФСБ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони ГУР уразили патрульний корабель РФ "Сергій Котов" — відео
корабель РФ "Сергій Котов"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як ГУР потопило корабель РФ "Сергій Котов" — відео з дрона
ГУР
дрон Магура
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів на Новочеркаську ДРЕС у Росії — зупинилися два енергоблоки
Дрони атакували Новочеркаську ДРЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?