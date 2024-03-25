Ураження російського ВДК "Ямал". ГУР розкрило подробиці

Головне управління розвідки МОУ розповіло невідомі раніше факти про успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського флоту країни-агресорки Росії.

Атака на “Ямал”. Що наразі відомо

Як уже згадувалося раніше, нова успішна спецоперація українських сил проти ворожих кораблів відбулася 23 березня 2024 року.

Однією з головних цілей став 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «Ямал».

Згідно з даними ГУР, характер пошкоджень ВДК «Ямал» має дійсно критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

Станом на сьогодні російські загарбники безперервно відкачують воду із ураженого корабля.

Що важливо розуміти, саме “Ямал” брав участь в окупації Криму у 2014 році.

Однак з 2017 по 2023 рік він перебував на ремонті.

Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної Росії уточнюються. Слава Україні! — йдеться в заяві ГУР. Поширити

ЗСУ вдарили ракетами по російських кораблях "Ямал" та "Азов" в Криму

Вранці 24 березня Генштаб ЗСУ заявив про успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі.

Під потужні удари українських сил потрапили декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

Згідно з даними проєкту OSINTtechnical, він має інформацію про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.