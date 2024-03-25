Поражение российского БДК "Ямал". ГУР раскрыло подробности

Атака на "Ямал". Что известно

Как упоминалось ранее, новая успешная спецоперация украинских сил против вражеских кораблей прошла 23 марта 2024 года.

Одной из главных целей стал 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где среди прочего был пришвартован большой десантный корабль врага «Ямал».

Согласно данным ГУР, характер повреждений БДК «Ямал» имеет действительно критический характер: пробоина в верхней палубе стала причиной крена на правый борт.

По состоянию на сегодняшний день российские захватчики непрерывно откачивают воду с пораженного корабля.

Что важно понимать, именно “Ямал” принимал участие в оккупации Крыма в 2014 году.

Однако с 2017 по 2023 год он находился на ремонте.

Остальные детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки Сил безопасности и обороны Украины против военных объектов террористической России уточняются. Слава Украине! — сказано в заявлении ГУР. Поделиться

ВСУ ударили ракетами по российским кораблям "Ямал" и "Азов" в Крыму

Утром 24 марта Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе.

Под мощные удары украинских сил попали несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).

Согласно данным проекта OSINTtechnical, он располагает информацией о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, которые попали в главный центр связи Черноморского флота РФ.