Поражение российского БДК "Ямал". ГУР раскрыло подробности

Главное управление разведки МОУ рассказало неизвестные ранее факты об успешном огневом поражении объектов Черноморского флота страны-агрессорки России.
Атака на "Ямал". Что известно
Как упоминалось ранее, новая успешная спецоперация украинских сил против вражеских кораблей прошла 23 марта 2024 года.
Одной из главных целей стал 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где среди прочего был пришвартован большой десантный корабль врага «Ямал».
Согласно данным ГУР, характер повреждений БДК «Ямал» имеет действительно критический характер: пробоина в верхней палубе стала причиной крена на правый борт.
По состоянию на сегодняшний день российские захватчики непрерывно откачивают воду с пораженного корабля.
Что важно понимать, именно “Ямал” принимал участие в оккупации Крыма в 2014 году.
Однако с 2017 по 2023 год он находился на ремонте.
ВСУ ударили ракетами по российским кораблям "Ямал" и "Азов" в Крыму
Утром 24 марта Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе.
Под мощные удары украинских сил попали несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).
Согласно данным проекта OSINTtechnical, он располагает информацией о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, которые попали в главный центр связи Черноморского флота РФ.
Следует также отметить, что в районе вероятного попадания расположены воинские части ракетных наводчиков и ФСБ.
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